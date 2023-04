Internações de crianças em decorrência do vírus sincicial crescem 36% no último mês no país; Tire suas dúvidas sobre o vírus

O número de internações de crianças em decorrência do vírus sincicial cresceu 36% no último mês em todo o país. Os sintomas são parecidos com os da gripe e o quadro também pode evoluir para uma pneumonia. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o quadro é mais grave em crianças.

Quase sete em cada dez internações por complicações respiratórias entre crianças de até 4 anos no Brasil tem como causa a infecção pelo VSR (vírus sincicial respiratório). Trata-se de um patógeno comum nesta época do ano, mas que exige atenção dos pais para a evolução dos quadros.

O VSR é classificado como um pneumovírus, tendo subgrupos A e B. Segundo o Manual Merck de Diagnóstico e Tratamento, ele é “onipresente” e “quase todas as crianças são infectadas aos 4 anos de idade”.

As epidemias de VSR são comuns no Brasil no outono e até meados de julho.

“Como a resposta imunitária ao VSR não protege contra reinfecção, a taxa de ataque é de aproximadamente 40% para todas as pessoas expostas. Contudo, anticorpos contra o VSR diminuem a gravidade da doença. O VSR é a causa mais comum de doença do trato respiratório inferior em crianças pequenas”, acrescenta o manual.

Como ocorre a transmissão?

Por ser um vírus respiratório, a infecção se dá por contato próximo com alguém que esteja com o vírus.

Assim como a Covid-19, o VSR é transmitido por gotículas de saliva, secreções de espirro ou tosse.

Encostar com as mãos em superfícies contaminadas e posteriormente levá-las aos olhos, boca ou nariz também é outra forma de pegar a doença.

Quais são os principais sintomas e quanto tempo duram?

O CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos reforça que a maioria dos casos de infecção pelo VSR costuma apresentar sintomas leves que aparecem em etapas, e não juntos. São eles:

• coriza;

• diminuição do apetite;

• tosse, que pode evoluir para chiado;

• espirros; e

• febre.

Segundo o órgão, esses sintomas geralmente desaparecem após quatro ou seis dias, mas podem durar até duas semanas.

Cabe ressaltar que os sintomas em bebês com menos de 6 meses costumam ser um pouco diferentes. Eles podem apresentar:

• irritabilidade;

• atividade diminuída;

• diminuição do apetite; e

• apneia (pausa enquanto respira).

Qual é o tratamento?

Não existem medicamentos específicos para combater a infecção pelo VSR. É o organismo da criança que vai tratar a doença. O que pode ser feito é o controle dos sintomas.

Por exemplo, se houve febre, devem ser usados medicamentos antitérmicos e analgésicos de venda livre. O CDC alerta para nunca dar Aspirina (ácido acetilsalicílico ou AAS) a crianças.

É fundamental manter a ingestão de líquidos durante a doença, para evitar que as crianças fiquem desidratadas.

Independentemente de saber qual é o vírus causador do quadro gripal da criança, os pais ou responsáveis devem buscar orientação médica antes de administrar qualquer remédio.

Até o momento não há uma vacina para prevenir a infecção pelo VSR.

Em bebês de alto risco, pode-se fazer uso, sob supervisão médica, de um medicamento chamado palivizumabe, que é um anticorpo pronto para induzir imunidade contra o VSR.

Quais as complicações?

A infecção pelo VSR pode evoluir para quadros de bronquiolite (inflamação das pequenas vias aéreas dos pulmões) ou para pneumonia (infecção dos pulmões).

“Uma a duas em cada 100 crianças com menos de 6 meses de idade com infecção por VSR podem precisar ser hospitalizadas. Aqueles que estão hospitalizados podem precisar de oxigênio, intubação e/ou ventilação mecânica [ajuda na respiração]. A maioria melhora com esses tipos de cuidado de suporte e recebe alta em poucos dias”, acrescenta o CDC.

As complicações do VSR costumam ser mais frequentes nos seguintes grupos:

• bebês prematuros;

• bebês muito jovens, especialmente aqueles com 6 meses ou menos;

• crianças menores de 2 anos com doença pulmonar crônica ou cardiopatia congênita (presente desde o nascimento);

• crianças com sistema imunológico enfraquecido; e

• crianças com distúrbios neuromusculares, incluindo aquelas que têm dificuldade de engolir ou limpar secreções de muco.

Deve-se procurar atendimento de urgência se a criança apresentar dificuldade para respirar, febre persistente, não beber líquido suficiente ou se qualquer sintoma piorar.

Com informações: R7