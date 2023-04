Sexta-feira Santa e a Colheita da macela: da tradição de família aos benefícios à saúde

A colheita da Macela é uma tradição que se repete ano a ano no período de Quaresma: na madrugada da Sexta-feira Santa, antes que surja o sol. As pessoas saem em busca da Macela – erva que dá origem a um saboroso chá com propriedades medicinais – nos campos e às beiras das estradas.

A macela é a planta medicinal. Tradicionalmente, as famílias do Sul colhem a planta na Sexta-feira Santa, antes mesmo de o sol raiar, por acreditarem que a macela se torna abençoada e ‘potente’, se for colhida desta forma.

A tradição de colher macela perdura gerações

Cultivo e saúde

Conforme a engenheira agrônoma e extensionista rural da Emater, Djeimi Isabel Janisch, a macela é uma planta nativa da América do Sul, sendo possível encontrá-la na Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia, Colômbia e Equador. “No Brasil, a macela do Nordeste, por exemplo, não é a mesma espécie da macela aqui do Sul”, explica. Ela ainda salienta que devido à dimensão continental do Brasil e a diversidade de climas, há variações de espécies, mas as funções são as mesmas, principalmente a digestiva e hepática.

Djeimi conta que, de forma popular, pode-se afirmar que a planta está em ‘extinção’, mas não de forma oficial. “Como não se tem o hábito de cultivá-la, a ocorrência espontânea desta planta tem sim reduzido. Com o advento da utilização de químicos para controle de plantas invasoras, a ocorrência natural da macela reduz”, afirma.

Apesar da crença popular de que quando a planta é colhida ainda úmida de orvalho, na Sexta-feira Santa, os efeitos são mais potentes, a extensionista rural da Emater explica que colher a planta molhada não é o ideal. “A umidade favorece o desenvolvimento de fungos, que podem degradar o produto e, se utilizado para chá, pode fazer mal à saúde. Por isso, a seleção do material colhido é de extrema importância”, alerta. Ela ainda esclarece que o material colhido deve ser seco à sombra e em ambiente arejado, justamente para não desenvolver fungos (mofo).

A profissional também orienta quanto ao processo de secagem da planta. “Quando se colhe em maços e pendura para secar, é importante fazer maços pequenos para acelerar e facilitar a secagem, bem como cobrir o maço com pano limpo de algodão, para evitar contaminação com poeira. Além disso, não é recomendado colher em beira de estrada ou outros locais que possam contaminar o material”, observa.

Conservação

A nutricionista Nádia Jacobsen recomenda que o chá seja guardado em um pote de vidro, em local escuro. “A luminosidade degrada os princípios ativos da planta”, salienta. Ela ainda observa que, caso a planta medicinal seja embalada em um papel, que seja colocado dentro um plástico ou de um pote de vidro, para se manter bem vedado. “Se quiser plantar, utilize o pó escuro que fica no fundo do vidro, que são as sementes da macela. Para cultivar, a planta precisa de luz. Basta preparar a terra, espalhar as sementes e compactar levemente o solo”, explica.

Benefícios

• Tratamento de doenças relacionadas ao sistema digestório

• Antisséptica

• Anti-inflamatória

• Tratamento de gripes, resfriados e outros problemas respiratórios

• Tradicionalmente utilizada como ansiolítica, sedativa e calmante natural

• Estudos científicos já realizados mostraram que a macela tem propriedades de hepatoproteção, antioxidante, citoproteção (ou seja, protege nossas células contra danos), antiúlcera, antibacteriana, antiparasitária, antiviral, anticâncer, hipocolesterolêmica e anti-inflamatória

• A Anvisa indica o uso de suas flores para má digestão, cólicas intestinais, como sedativo leve e anti-inflamatório