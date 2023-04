Abono PIS/Pasep: novo pagamento será feito a 4,7 milhões de trabalhadores em abril; veja

O governo federal paga a partir de 17 de abril o abono salarial PIS/Pasep aos trabalhadores nascidos em maio e junho, além dos servidores públicos com número de inscrição no Pasep terminado em 2 ou 3.

Também recebem neste mês os trabalhadores do terceiro lote extra. São pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março ou abril que têm direito ao abono, mas não receberam o dinheiro na data correta devido a algum erro ou divergência nos dados.

Como será o pagamento.

O valor do benefício será de até R$ 1.302, equivalente ao salário mínimo atual. No caso do PIS (setor privado), o pagamento é feito pela Caixa; no Pasep (servidores), é pelo Banco do Brasil.

Só em abril, serão pagas 4,1 milhões de parcelas. O valor total, que considera os nascidos em maio e junho, além dos trabalhadores do lote extra, é de R$ 4 bilhões.

Ao todo, quase 23 milhões de trabalhadores receberão o abono em 2023. O calendário de pagamentos segue até julho. O dinheiro pode ser sacado até 28 de dezembro de 2023.

PIS (para trabalhadores de empresas privadas)

Agente pagador: Caixa Econômica Federal

Nascidos em – Recebem a partir de

Janeiro e fevereiro – 15/02/2023

Março e abril – 15/03/2023

Maio e junho – 17/04/2023

Julho e agosto – 15/05/2023

Setembro e outubro – 15/06/2023

Novembro e dezembro – 17/07/2023

Pasep (para quem trabalhou em empresas públicas)

Agente pagador: Banco do Brasil

Final da inscrição – Recebem a partir de

Final 0 – 15/02/2023

Final 1 – 15/03/2023

Final 2 e 3 – 17/04/2023

Final 4 e 5 – 15/05/2023

Final 6 e 7 – 15/06/2023

Final 8 e 9 – 17/07/2023

Como consultar?

As informações relativas ao abono salarial PIS/Pasep podem ser acessadas pelo portal Gov.br e também pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Veja o passo a passo:

Pelo portal Gov.br

Acesse o site para a consulta neste link .

. Realize o login com os dados cadastrados no portal Gov.br. Caso não tenha conta, é possível fazer o cadastro neste link .

. Clique em “Abono Salarial” para fazer a consulta.

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular ou tablet. Se já tiver o aplicativo, ele precisa estar atualizado.

Realize o login com os dados cadastrados no portal Gov.br. Caso não tenha conta, é possível fazer o cadastro neste link .

. A tela inicial mostrará uma faixa chamada de “Abono Salarial 2023?. Clique no botão “Consultar” para realizar a consulta.

Caso não veja a faixa, clique no menu, localizado na parte inferior da tela, depois em “Benefícios” e, por fim, em “Abono Salarial”.

Outras informações poderão ser solicitadas nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho, pelo telefone 158 ou pelo e-mail trabalho.uf@economia.gov.br (substituindo “uf” pela sigla do Estado de domicílio do trabalhador).