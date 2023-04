Vulcão entra em erupção e cobre aldeias com 8,5 cm de poeira na Rússia; maior registro em 60 anos

O vulcão Shiveluch, um dos mais ativos da Rússia, entrou em erupção na madrugada desta terça-feira (11). A ação aconteceu na península oriental de Kamchatka, onde dezenas de aldeias foram atingidas por nuvens de cinzas. Em alguns locais, a altura da poeira chegou a 8,5 cm, maior cifra registrada nos últimos 60 anos.

Os fluxos de lava ainda derreteram a neve ao redor do vulcão, desencadeando um aviso de possíveis deslizamentos de lama. A Equipe de Resposta a Erupções Vulcânicas de Kamchatka (KVERT) também emitiu um aviso vermelho para a aviação, dizendo que a atividade do vulcão poderia afetar aeronaves internacionais e de baixa altitude.

Apesar da erupção, nenhuma morte foi registrada, enquanto os danos estão sendo contabilizados. Como precaução, algumas escolas na península foram fechadas e os moradores foram orientados a permanecerem dentro de casa.

Com mais de 60 mil anos, o Shiveluch é um dos maiores vulcões de Kamchatka, que conta com menos de 12 mil habitantes. Acredita-se que o vulcão estava se preparando para erupção desde o ano passado. Mesmo que pare o processo, autoridades do país afirmam que novas nuvens de cinzas não podem ser descartadas.