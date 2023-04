Estágio evolutivo da obra da Ponte das Goiabeiras; Perto do fim um drama de mais de 40 anos dos catarinenses e gaúchos

Ponte das Goiabeiras na localidade de São Francisco Xavier (Boqueirão) a cerca de 31km do centro de São Joaquim. A construção de ponte está sendo feita em concreto armado e protendido sobre o Rio Pelotas na SC-114 na divisa dos estados de Santa Catarina com Rio Grande do Sul, valor oriundos do Governo do Estado e com a fiscalização e projeto ambiental custeado pelo município de São Joaquim. A nova ponte terá uma altura de 5.90m acima do nível da atual ponte.

Uma das principais demandas da Serra Catarinense, que contempla também a gaúcha, ou seja, cada vez mais perto da finalização da obra da Ponte das Goiabeiras, sobre o Rio Pelotas, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais precisamente entre os municípios de São Joaquim e Bom Jesus. Decisiva decisão em 2022 do governador então Carlos Moisés, na solução de um problema vivido pelas comunidades dos dois municípios, há mais de 40 anos. Onde no local, existia uma ponte precária, construída pelos próprios moradores da região. A cada chuva forte, era danificada, e se tornava intransitável. Mas, era sempre reparada por eles, pois, precisam passar ao outro lado do rio.

A ponte faz parte da Rota Caminhos da Neve, atualmente federalizada. Caso, também seja concluída a pavimentação do trecho que resta em Santa Catarina, e totalmente, no outro lado, até Bom Jesus, se tornará num dos mais belos roteiros para o turismo entre as duas regiões serranas, sem falar no desenvolvimento econômico propiciado pelo escoamento da produção de diversos setores.

Imagens : Prefeitura Municipal de São Joaquim