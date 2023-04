CAMPANHA DE CIRURGIAS DE CATARATA: UM NOVO OLHAR A QUEM PRECISA

No início da manhã da última quarta-feira, 12, em torno das 7h, a sala onde os pacientes esperavam já estava lotada, com cerca de 50 pessoas, parte para fazer cirurgias e outras para as consultas pré-operatórias. Ao chegar no hospital, para acompanhar o início dos procedimentos, a secretária Carmen Zanotto conversou com várias delas, ouviu suas dores, os acolheu, expressou palavras de conforto e de incentivo.

A moradora da Praia do Sonho, na Palhoça, Seneide Salete Menegasso, com 61 anos, estava com muitas expectativas. “Estou na fila desde janeiro de 2022. Em outubro eu fiz a do olho direito e agora me chamaram para fazer a cirurgia do outro olho. Eu espero que ocorra tudo bem, assim como foi o primeiro procedimento”.

Também, ansiosa para que a cirurgia ocorra de forma segura e rápida, Carmelita Pfleger, 68 anos, moradora de São José, aguardava para consulta com anestesista e terá seu procedimento feito nesta campanha. Além dela, Bernadete Zanluca de Matos, de 71 anos, moradora de Barreiros, já realizou as consultas e agora aguarda pela cirurgia. “Estou muito feliz em poder fazer a cirurgia e poder ver melhor novamente”, comemora Bernadete.

O médico oftalmologista do HGCR, Ernani Garcia, explicou como é realizado o procedimento eletivo. “No primeiro momento, os pacientes dilatam a pupila e aguardam para serem chamados para a cirurgia oftalmológica. Geralmente os procedimentos costumam ser muito rápidos. Então, hoje um transplante de córnea, cirurgia de catarata, de retina, o paciente tem alta na hora. Isso nos deu a liberdade de um alto fluxo, a circulação é maior do paciente, podendo aumentar em até três vezes mais as cirurgias”.

As cirurgias de catarata estavam sendo feitas no novo centro cirúrgico oftalmológico, com duas salas, inaugurado com o início dos procedimentos. O governo do Estado investiu aproximadamente R$ 60 mil na nova ala. “Nessas estruturas oftalmológicas vamos conseguir dobrar as ofertas de atendimentos e atender até 50 pacientes. O objetivo é manter esse ritmo com a atuação da equipe e buscar contribuir com a política estadual de fila zero. Com a revitalização da ala, aumentaremos nossa capacidade operacional nos procedimentos oftalmológicos em pacientes de Santa Catarina”, ressalta o diretor do HCR, Michel Faraco.

A secretária Carmen Zanotto ainda acrescentou. “Com a readequação de espaços internos do Hospital Celso Ramos, estamos retomando as cirurgias oftalmológicas, em especial a de catarata, com maior capacidade de atendimento e avançando nesses procedimentos. No mês de fevereiro foram mais de 6 mil cirurgias de catarata realizadas em Santa Catarina. E agora o hospital Governador Celso Ramos, que também forma os profissionais médicos especialistas nessas áreas, está contribuindo e fazendo a sua parte para reduzir as filas de espera”.

No próximo dia 19, ocorrerá novamente esse mutirão, com 20 pessoas que farão as cirurgias de catarata e outras para consultas pré-operatórias. Depois disso, com a ampliação do serviço, a unidade passará a realizar de 25 a 30 cirurgias por semana.

Fonte: Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina