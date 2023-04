DENGUE EM SC: RECURSO DISPONIBILIZADO PELO ESTADO COMEÇA A SER SOLICITADO PELOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Dos R$ 10 milhões anunciados pelo Governo do Estado para ajudar no combate à dengue, R$ 6 milhões já foram solicitados por municípios que decretaram situação de emergência. Até o momento, Joinville, Florianópolis, Coronel Freitas, Saudades, Palhoça e São José pediram à Secretaria da Saúde o apoio financeiro. Essa é apenas uma das ações do Governo de SC no combate à dengue.

“Esse valor vai ser repassado para esses municípios conforme as regras estabelecidas na portaria. O montante é destinado para assistência dos casos de dengue, com ampliação do horário de atendimento dos postos de saúde, além da ampliação das equipes de saúde nos serviços de emergência”, explica Fábio Gaudenzi, médico infectologista e Superintendente de Vigilância em Saúde de SC.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC) acompanha as ações de vigilância epidemiológica e controle vetorial realizadas pelos municípios, com equipes técnicas lotadas no nível central e nas 17 Gerências Regionais de Saúde (GERSA). Além disso, a região da Grande Florianópolis conta com o Centro de Operações de Emergências de Arboviroses (COE-Arboviroses). “As ações são executadas em âmbito municipal, pelas equipes das Secretarias Municipais de Saúde, com apoio técnico e complementar da Secretaria de Estado da Saúde. Existe uma rotina de visita às equipes municipais, para monitoramento das atividades realizadas pelas equipes municipais, assim como, recomendações e apoio técnico diante das situações identificadas”, explica Gaudenzi.

Confira algumas ações já realizadas no Estado:



– Campanha de comunicação, com divulgação das informações em diferentes meios de comunicação e redes sociais;

– Disparo de mensagens SMS, através do sistema de alerta da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil;

– Publicação de Informes Epidemiológicos semanais;

– Reunião técnica (web-reunião) com os supervisores das Gerências Regionais de Saúde;

– Capacitação dos Agentes de Combate a Endemias, Biólogos e Técnicos Agrícolas para aplicação de inseticidas realizada em 14 Gerências Regionais de Saúde capacitando 252 profissionais;

– Aplicação de inseticida à Ultra Baixo Volume acoplado a veículo em 4.313 hectares;

– Visitas técnicas aos municípios de Florianópolis e Palhoça;

– Reunião técnica com os municípios da Gerência Regional de Saúde de Joinville;

– Reunião com os Núcleos Hospitalares de Vigilância Epidemiológicas dos Hospitais da Grande Florianópolis;

– Webinar de Vigilância e Manejo Clínico da Dengue;

– Capacitação de Vigilância e Manejo Clínico das Arboviroses com presença de técnicos do Ministério da Saúde;

– Distribuição de inseticidas e larvicidas para bloqueio de transmissão e aplicação residual em pontos estratégicos.

– Envio do ofício ao Ministério da Saúde, solicitando, com urgência:

* aporte de valores que permitam aos municípios a pagarem os Agentes de Combate às Endemias (ACE) que já estão contratados e registrados;

* aporte financeiro emergencial para que as equipes de atenção primária de regiões que apresentam elevada vulnerabilidade social possam realizar atendimento em horário ampliado (até 22h), facilitando o acesso dos casos suspeitos ao serviço de saúde local;

* avaliação para a incorporação de novas tecnologias para o controle vetorial e da doença, como o uso de mosquitos estéreis, mosquitos com a wolbachia, armadilhas dispersoras de inseticida e a aplicação de vacinas contra a dengue em populações vulneráveis, tendo em vista o aumento dos casos graves e óbitos observado nos últimos anos;

* deslocamento de equipe técnica do MS e parceiros (OPAS) para reforçar as capacitações da rede de assistência à saúde para o adequado manejo dos casos ainda no primeiro atendimento, evitando o agravamento;

* envio de inseticida adulticida para atender a demanda de aplicação diante do aumento do número de casos. Além disso, apoio com o treinamento na aplicação dos novos produtos e para a calibração dos equipamentos;

* envio/remanejamento de seis (6) veículos, para instalação dos equipamentos de Ultra Baixo Volume (UBV) adquiridos pela Secretaria de Estado da Saúde, visando a ampliação da capacidade operacional diante do cenário epidemiológico.

Dengue em SC

Santa Catarina já tem 10.637 casos confirmados de dengue. Desse total, a maioria (8.307) é autóctone, ou seja, casos contraídos dentro do estado. Ainda de acordo com o último informe epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira, 12, pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC), 10 óbitos já foram registrados pela doença (Araquari, Balneário Camboriú, Coronel Freitas, Florianópolis, Joinville (03) e Palhoça (03)).

Cinco municípios estão em epidemia de dengue: Joinville, Palhoça, Quilombo, Saudades e União do Oeste. A caracterização de epidemia ocorre pela relação entre o número de casos confirmados e de habitantes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o nível de transmissão epidêmico quando a taxa de incidência é maior de 300 casos de dengue por 100 mil habitantes.

Confira aqui o informe epidemiológico completo.

Fonte: Secretaria Estado da Saúde de Santa Catarina