Secretário da Infraestrutura e Mobilidade do Estado SC esteve na obra de pavimentação da SC-370, no trecho entre Rio Rufino e Urubici

O secretário da Infraestrutura e Mobilidade do Estado Jerry Comper esteve nesta sexta (14), acompanhado pelo coordenador regional do Planalto Thiago Costa, na obra de pavimentação da SC-370, no trecho entre Rio Rufino e Urubici.

Foram verificadas as demandas, como licenças ambientais, desapropriações e adequações nos postes da Celesc, com o objetivo de retomar o ritmo dos trabalhos no local.

“Reconhecemos a importância desta obra para os moradores e para o turismo, geração de emprego e renda da região. Por isso, terá toda a nossa atenção”, completa o secretário.

Seguimos, desta forma, trabalhando com confiança, trabalho e muito amor por Santa Catarina.