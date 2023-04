Paulo Eccel será superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina

O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Brusque Paulo Roberto Eccel (PT) será empossado nesta segunda-feira como novo superintendente regional do Trabalho em Santa Catarina. A cerimônia acontecerá às 10h no Tribunal de Contas do Estado. A portaria com a nomeação de Eccel foi publicada no dia 31 de março. A data marca oito anos desde fora afastado do cargo por gastos em campanhas publicitárias durante período eleitoral – e fora “ressignificada” pelo ex-prefeito como oportunidade de aplicar a experiência adquirida ao longo do trajeto.

Eccel afirma que a prioridade da gestão será no combate ao trabalho escravo em Santa Catarina – tema que tomou os noticiários nacionais após denúncias na serra gaúcha e catarinense. Segundo o ex-prefeito, a maior parte dos casos mapeados está no setor da agricultura, que deve receber olhar atento do Ministério.