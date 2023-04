Forte chuva e fortes ventos causam estragos no interior de Bento Gonçalves na tarde deste domingo

A cidade de Bento Gonçalves sofreu um uma forte chuva e fortes ventos na tarde deste domingo! Várias outras cidades do Rio Grande do Sul também foram atingidas por um forte temporal!

Árvores e galhos caíram na pista na ERS 431, altura do acesso para a Linha Paulina no interior de Bento Gonçalves, em função das fortes chuvas e rajadas de ventos ocorridas na tarde deste domingo, 16. Conforme mostra a imagem, o local está obstruido. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves devem ser mobilizadas. O Comando Rodoviário da Brigada Militar orienta o trânsito no local.

Temporal bloqueia acesso à Linha Paulina, em Bento Gonçalves/RS

Também há relatos de alagamentos no Túnel do Bairro São João e muitos galhos na pista no trecho da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis.

Segundo previsão da Defesa Civil de Santa Catarina, entre a noite deste domingo e a segunda-feira, nosso estado também terá fortes chuvas!