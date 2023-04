Bancos liberam terceiro lote do pagamento do PIS/Pasep nesta segunda

As instituições financeiras liberam, nesta segunda-feira (17), o terceiro lote do pagamento do abono salarial PIS/Pasep, ano base-2021. Hoje, podem receber o benefício os trabalhadores de iniciativa privada nascidos em maio e junho, bem como os servidores públicos com número final de inscrição 2 e 3.

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, serão distribuídos mais de R$ 4,7 bilhões a 4,7 milhões de profissionais, sendo 4,1 milhões da iniciativa privada e 555.191 do setor público. O valor do abono salarial varia de R$ 108,50 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base.

Neste lote, também irão receber os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril que não tiveram o valor liberado nos dois primeiros lotes por alguma divergência identificada no sistema. Ao todo, 1,3 milhão de trabalhadores serão contemplados.

Para trabalhadores privados, o pagamento do abono ocorre por meio da Caixa Econômica Federal, que libera o recurso na conta corrente ou poupança do funcionário. Já para os servidores públicos, o crédito acontece por meio do Banco do Brasil, que transfere o dinheiro, preferencialmente, em contas bancárias via TED.

Quem tem direito ao abono salarial?

Têm direito ao PIS/Pasep todos os funcionários da iniciativa privada ou servidores públicos que trabalharam em 2021 com a carteira de trabalho assinada e receberam até dois salários mínimos mensais. Também é preciso estar inscrito no PIS ou no Pasep há pelo menos cinco anos.