Preso homem suspeito de divulgar fotos da autópsia de Marília Mendonça em rede social

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta 2ª feira (17.abr), um homem de 22 anos suspeito de compartilhar no Twitter as fotos da autópsia de Marília Mendonça. Ele estava em Santa Maria, no Distrito Federal (DF), quando foi abordado e preso em flagrante pelos agentes que, por determinação judicial, cumpriram um mandado de busca e apreensão. O jovem que não teve a identidade revelada teria sido o primeiro a publicar as imagens na rede social.

A operação da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, mirou na identificação de administradores de perfis em redes sociais que divulgaram e compartilharam fotos e vídeos dos corpos de personalidades artísticas. A investigação apontou que além das imagens da cantora, o jovem preso também teria compartilhado fotos dos sertanejos mortos, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

Segundo os agentes, as imagens teriam sido obtidas de forma ilegal e o homem compartilhava o conteúdo criminoso indiscriminadamente. A operação batizada de Fenrir, na mitologia nórdica, Fenrir é um lobo monstruoso, tem o objetivo de reprimir os crimes envolvendo o vazamento desse tipo de imagem na internet.

Com informações: SBT