Estado está com 7 mil vagas abertas pelo Sine

Santa Catarina tem 7.074 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine). As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde nível fundamental a superior. Destas vagas, 287 são para pessoas com deficiência (PcD). Os municípios de São Miguel do Oeste (663) e Itaiópolis (678) contam com o maior número de oportunidades.

“Santa Catarina tem compromisso com o trabalho. Nós vamos atuar fortemente para trazer mais empresas e investimentos, gerando assim novos postos de trabalho”, destacou o governador Jorginho Mello.

“O Governo de Santa Catarina trabalha com ações que geram mais oportunidades e movimentam a economia do estado. O Sine tem esse papel fundamental de ser a ponte entre quem busca uma oportunidade e as empresas que oferecem vagas”, destacou o secretário da Indústria, do Comércio e do Serviço, Silvio Dreveck.

Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do Sine. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do Governo Federal Sine Fácil, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá, o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil.

O diretor de Emprego e Renda da Secretaria da Indústria, do Comércio e do Serviço (Sicos), Carlos Alberto Arns, reforça a importância do Sine na intermediação entre empresas e candidatos e destaca o uso do aplicativo. “O aplicativo cruza o perfil das vagas com o dos trabalhadores cadastrados e envia uma notificação para quem for compatível com a vaga. Por isso, é importante que as pessoas preencham todas as informações solicitadas e sempre as mantenham atualizadas”, informa Arns.

Vagas / Vagas PcDs

Abelardo Luz 03

Araquari 70 / 01 PCD

Araranguá 38 / 03 PCD

Balneário Camboriú 158 / 15 PCD

Biguaçu 04

Blumenau 178 / 18 PCD

Braço do Norte 06

Brusque 130 / 09 PCD

Caçador 07

Camboriú 25 / 01 PCD

Campos Novos 76

Capinzal 54

Chapecó 342

Cocal do Sul 20

Concórdia 589 / 02 PCD

Correia Pinto 01

Criciúma 111 / 14 PCD

Curitibanos 16 / 02 PCD

Florianópolis 158

Forquilhinha 02

Fraiburgo 10

Garopaba 225 / 05 PCD

Garuva 21

Gaspar 66

Gravatal 04

Guaramirim 06 / 01 PCD

Ibirama 30 / 01 PCD

Içara 28 / 01 PCD

Imbituba 58

Indaial 135

Itaiópolis 678

Itajaí 70 / 07 PCD

Itapema 216

Ituporanga 79 / 02 PCD

Jaguaruna 01

Joaçaba 72 / 04 PCD

Joinville 90 / 09 PCD

Lages 81 / 02 PCD

Laguna 10

Lauro Muller 10

Mafra 67 / 36 PCD

Maravilha 05

Morro da Fumaça 105

Navegantes 77

Nova Veneza 09

Palhoça 83

Papanduva 10

Penha 43

Pomerode 10

Porto União 22 / 01 PCD

Praia Grande 04

Rio do Sul 72

Rio Negrinho 437 / 36 PCD

Santo Amaro da Imperatriz 02

São Bento do Sul 111 / 34 PCD

São Carlos 02

São Francisco do Sul 20

São João Batista 23

São Joaquim 33

São José 187 / 08 PCD

São Miguel do Oeste 663 / 13 PCD

Seara 294 / 55 PCD

Tijucas 184

Timbó 21

Tubarão 546 / 07 PCD

Turvo 20

Urussanga 01

Videira 25

Xanxerê 114

Xaxim 06

Texto: Pablo Mingoti