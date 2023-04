As fortes chuvas nas última horas provocam alagamentos nas cidades de Presidente Getúlio, Indaial, Blumenau, no Vale do Itajaí, na noite desta segunda-feira (17). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ruas dos municípios alagadas e moradores tendo dificuldades para transitar pela cidade.

Com informações: SCC10