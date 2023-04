A BR-280/SC está totalmente interditada no km 84, em Corupá, nesta terça-feira (18), após uma queda de barreira que ocorreu por volta das 4h. Equipes do DNIT já estão no local para iniciar a remoção.

A pista está interditada nos dois sentidos, sem previsão de liberação. A PRF indica a SC-418, Serra Dona Francisca, como rota alternativa.