Homem sobe em araucária para pegar pinhão, não consegue descer, e é resgatado pelos bombeiros em SC

Um homem de 21 anos foi resgatado pelos Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, no Planalto Norte de Santa Catarina, após ficar preso no topo de uma araucária. O caso inusitado ocorreu no início da tarde desse sábado (22), na localidade de Uvaraneira.

De acordo com os bombeiros, o rapaz havia subido no topo da árvore de aproximadamente 14 metros de altura para coletar pinhão, mas não conseguiu descer sozinho. O resgate demorou cerca de quatro horas.

Para socorrer o jovem, os bombeiros realizaram o acesso por meio de cabos e utilizaram técnicas de resgate vertical. O rapaz foi avaliado pela equipe, que descartou qualquer hipótese de síndromes relacionadas à altura. Ele recusou encaminhamento ao pronto atendimento e foi liberado pelos bombeiros.