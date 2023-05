Governador entrega licenças ambientais para empreendimentos que vão investir mais de R$ 100 milhões no estado

O governador Jorginho Mello e a presidente do IMA, Sheila Meirelles, entregaram nesta quarta-feira, 3, a Licença Ambiental de Instalação (LAI) para dar início à obra de construção do Píer Turístico de Itapema, cujo investimento estimado é de R$ 20 milhões, e também, a Licença Ambiental de Instalação (LAI) para a SCPAR Porto de Imbituba realizar a obra de recuperação, reforço e ampliação do cais 3 do local, com aporte previsto é de R$ 92 milhões, totalmente custeado pela Autoridade Portuária.





“Santa Catarina é o único estado do Brasil que tem cinco portos, isso é uma pérola que nós temos que cuidar. O IMA está fazendo a sua parte, fazendo andar todos os pedidos represados, seja sim ou não, estão dando resposta. Criamos secretarias para setores estratégicos justamente por isso. Portos, aeroportos, ferrovias. Temos que inovar em tudo”, ressaltou o governador Jorginho Mello.



Em Itapema, a obra é muito aguardada pelo município e deve ocupar local de destaque enquanto atração turística e urbanística da cidade, além de viabilizar infraestrutura de qualidade para o desenvolvimento da região.

A presidente do IMA, destacou que a licença atesta o cumprimento das exigências ambientais e que os projetos de intervenção na área incluem além da instalação do píer, a dragagem e a execução de um molhe no Rio Perequê.

“A complexidade do projeto exigiu total dedicação por parte da equipe técnica do IMA, pois todo nosso trabalho desenvolvido para viabilizar a gestão do licenciamento ambiental no nosso estado é feito com responsabilidade para que possamos garantir a proteção dos ecossistemas, e também, contribuir com o desenvolvimento econômico e sustentável de Santa Catarina”, explicou Sheila.

Cais 3 do Porto de Imbituba



Com previsão de entrega em 2025, o reforço estrutural do Cais 3 alargará o berço e permitirá maior automatização, permitindo a instalação de novos equipamentos de movimentação de cargas, como shiploader. O Cais 3 receberá, também, dois dolfins, um de atracação e um de amarração, para viabilizar o recebimento de navios maiores, passando do limite atual de 205 metros (LOA) para embarcações com até 300 metros. Após a obra, o planejamento da SCPAR é realizar a dragagem de aprofundamento do local, equiparando a capacidade do Berço 3 a dos Cais 1 e 2, que possuem profundidade de 15 metros.

“Estamos felizes por emitir essa licença ambiental para a execução das obras do cais 3, sabemos que o empreendimento está comprometido com a preservação ambiental e vai operar dentro das exigências estabelecidas para garantir o desenvolvimento social, econômico e sustentável da região portuário e, consequentemente, do nosso estado”, destacou a presidente do IMA, Sheila Meirelles.

A vice-governadora Marilisa Boehm, também participou do ato. “É de grande importância a entrega destas licenças pois assim conseguimos agilizar o desenvolvimento do nosso estado. Isso é algo que o governador Jorginho Mello sempre pede: que a gente trabalhe com rapidez, seriedade e eficiência para atender as pessoas que desejam produzir, dando oportunidade para quem deseja fazer Santa Catarina crescer. Acredito que, com as licenças entregues hoje, Imbituba e Itapema vão crescer ainda mais, gerando mais empregos e recursos para a população”, disse.

