Santa Catarina está com 5 mil vagas abertas pelo Sine

Santa Catarina tem 5.483 vagas de emprego abertas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine). As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde nível fundamental a superior. Destas vagas, 220 são para pessoas com deficiência (PcD). Os municípios de São Miguel do Oeste (603) e Concórdia (539) contam com o maior número de oportunidades.

“Santa Catarina gerou 48.471 mil vagas de emprego nos três primeiros meses de 2023, ocupando a terceira posição no país, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais, estados mais populosos. O número mostra o comprometimento do Governo com os setores produtivos, o desenvolvimento do Estado e o crescimento profissional dos catarinenses”, destaca o governador Jorginho Mello.

O secretário da Indústria, do Comércio e do Serviço, Silvio Dreveck, avalia que o volume de serviços em Santa Catarina está 21,3% acima do patamar pré-pandemia, conforme dados divulgados na última quinta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

“O setor de serviços é o maior motor da economia e tem bastante espaço para crescer, e deverá ter um papel relevante no aumento da atividade econômica nos próximos meses. O Governo de Santa Catarina trabalha com ações que geram mais oportunidades e movimentam a economia do estado. O Sine tem esse papel fundamental de ser a ponte entre quem busca uma oportunidade e as empresas que oferecem vagas”, afirma o secretário.

Como se candidatar

Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do Sine. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do Governo Federal Sine Fácil, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá, o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil.

O diretor de Emprego e Renda da Secretaria da Indústria, do Comércio e do Serviço (Sicos), Carlos Alberto Arns, reforça a importância do Sine na intermediação entre empresas e candidatos e destaca o uso do aplicativo. “O aplicativo cruza o perfil das vagas com o dos trabalhadores cadastrados e envia uma notificação para quem for compatível com a vaga. Por isso, é importante que as pessoas preencham todas as informações solicitadas e sempre as mantenham atualizadas. Ao baixar o aplicativo, o trabalhador preenche um currículo com todas as informações que pedimos nas unidades”, informa Arns.

Vagas / Vagas para PcDs

Abelardo Luz 05

Araquari 65 01 PCD

Araranguá 65 03 PCD

Balneário Camboriú 98 04 PCD

Biguaçu 11

Blumenau 141 19 PCD

Brusque 106 07 PCD

Caçador 01

Campos Novos 62

Capinzal 58

Chapecó 320 05 PCD

Concórdia 539 02 PCD

Correia Pinto 02

Criciúma 122 06 PCD

Curitibanos 16 02 PCD

Dionísio Cerqueira 130

Florianópolis 50

Fraiburgo 22

Garopaba 223 01 PCD

Garuva 31

Gaspar 35

Gravatal 05

Guaramirim 06

Ibirama 18 01 PCD

Içara 27

Imbituba 02

Indaial 84

Itaiópolis 06

Itajaí 77 05

Itapema 185

Ituporanga 42 02 PCD

Jaguaruna 10

Joaçaba 57 01 PCD

Joinville 55 04 PCD

Lages 60 01 PCD

Laguna 11

Lauro Muller 10

Mafra 119 36 PCD

Maravilha 01

Morro da Fumaça 65

Navegantes 22

Nova Veneza 08

Palhoça 93

Papanduva 05

Penha 61

Pomerode 06

Porto União 10 01 PCD

Praia Grande 02

Rio do Sul 84

Rio Negrinho 317 30 PCD

Santo Amaro da Imperatriz 02

São Bento do Sul 87 12 PCD

São Carlos 01

São Francisco do Sul 26

São João Batista 14

São Joaquim 14

São José 178 07 PCD

São Lourenço do Oeste 03

São Miguel do Oeste 603 07 PCD

Seara 294 55 PCD

Tijucas 154

Timbó 07

Tubarão 392 08 PCD

Turvo 18

Urussanga 01

Videira 15

Xanxerê 120

Xaxim 04

