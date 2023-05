Maçã: A rainha das frutas; veja sua importância para a saúde

A maçã é considerada por algumas pessoas como a rainha das frutas. Existe um provérbio inglês que diz “one apple a day keeps the doctor away”, ou seja, uma maça por dia mantém você longe do médico. Além de ser extremamente saborosa, ela é muito rica em nutrientes e ajuda na prevenção e tratamento de varias doenças.

Ela contem minerais como cálcio, fosforo, potássio, ferro, vitaminas B1, B2, B3, vitamina C, vitamina E, tem fibras como a pectina, além da quercetina, que é um poderoso antioxidante. De origem asiática, existe cerca de 7.500 espécies diferentes, e no Brasil as mais consumidas são a gala que é pequena, vermelha, crocante, doce, com um leve toque de acidez e a mais consumida no Brasil, também temos a Fuji, um pouco maior que a gala, com casca firme, crocante e adocicada, além de boa durabilidade.

Do jardim do Éden aos contos de fada, existem muitas histórias e lendas ligadas a maçã. Ela é cultivada há milhares de anos, está presente na mitologia, religião e até nos contos de fadas. Fruto proibido associado ao pecado original provocou a expulsão de Adão e Eva do paraíso, segundo a tradição cristã. Na Grécia antiga foi considerada o símbolo do amor. Na mitologia grega é um fruto proibido. Na mitologia nórdica é símbolo de amor, fertilidade e renovação. Na mitologia céltica simboliza magia, imortalidade, conhecimento.

Conforme relatos, Issac Newton descobriu a lei da gravidade ao observar uma maçã cair da macieira. Branca de neve comeu a maçã envenenada e dormiu um sono profundo. O Barbossa, do Piratas do Caribe, era apaixonado por maçã. E até a cidade de Nova York é conhecida como Big Apple (grande maçã). Nos anos 20 a expressão Big Apple era usada como referência ao prêmio nas corridas de cavalo de Nova York, uma vez que eles adoravam maçãs.

A maçã tem poucas calorias, em média 53 calorias para cada cem gramas da fruta, possui fibras, como a pectina que diminui a absorção de gordura e glicose e aumenta a saciedade, reduzindo a fome e ajudando também no processo de emagrecimento. Além disso a maçã traz tantos benefícios para nossa saúde que ela foi incluída no grupo do super alimentos. Ela ajuda na saúde bucal, limpa os dentes e gengivas, estimula a secreção de saliva e diminui a multiplicação bacteriana na boca, prevenindo o aparecimento de cáries. Ajuda na prevenção e controle de diabetes tipo 2, é benéfica também para pacientes com gota e reumatismo. Diminui a pressão arterial, colesterol, riscos de doenças coronarianas e AVC, previne Parkinson e Alzheimer, ajuda no tratamento de gastrite e úlceras do estômago, melhora a prisão de ventre, fortalece o sistema imunológico, diminui rinite, asma, previne osteoporose, diminui ansiedade, retarda o envelhecimento precoce, diminui o risco de desenvolver vários tipos de câncer, como da boca, estômago, colón, pulmão e até de mama.

Uma unidade é suficiente para obter os benefícios que a fruta oferece. O ideal é que ela seja consumida em jejum, 15 minutos antes do café da manhã ou então 15 minutos antes do almoço. Lembrando sempre que as sementes devem ser descartadas porque além do sabor amargo, elas podem conter cianeto e causar intoxicação, principalmente em grávidas e mulheres que estão amamentando.

Muito fácil de ser armazenada e transportada, pode ser consumida em natura ou então desidratada (fatia e leva ao forno), em saladas misturadas com legumes e verduras, na farofa e pode ser usada sob a forma de chá. E quando associada a canela, além de ficar um sabor muito especial, ainda tem sua ação potencializada. Infelizmente é comum o uso de agrotóxico na produção da maçã, então sempre que possível dê preferência as maçãs de cultivo orgânico.

E você, já comeu sua maçã hoje?