Florianópolis recebe Feira do Mel de SC entre 10 e 13 de maio

Está chegando a Feira mais doce do estado. A XXIl Feira do Mel de Santa Catarina, vai acontecer de 10 a 13 de maio de 2023, no Centro de Florianópolis. O Largo da Alfândega vai receber 23 estandes somente com produtos catarinenses. A organização é da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina (Faasc), Epagri, Sebrae, Senar, UFSC e prefeitura de Florianópolis. A feira conta com o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura.

A feira deste ano está trazendo mais de 30 marcas de produtos, com uma grande diversidade de tipos de méis. Durante os quatro dias de feira serão quase 200 produtores expondo seus méis, melato da bracatinga, cosméticos, bebidas, entre outros. Como acontece há 22 anos, os méis terão seus preços tabelados e o mais barato sairá a partir de R$ 35,00 o quilo. (Confira tabela abaixo).

Na feira realizada em 2022 foram comercializados em torno de 52 toneladas de mel das mais diversas regiões de Santa Catarina. Nos quatro dias da feira, realizada também no Largo da Alfândega, chegaram a passar mais de 53 mil pessoas. A expectativa desse ano é que haja um incremento nas vendas e na participação do público.

Ações durante a Feira

Epagri

– Visita técnica guiada na feira, quarta, quinta e sexta, às 10h e às 16h, sábado às 10h

– Distribuição de mudas de árvores nativas

– Apresentação de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs)

Faasc

– Arrecadação de alimentos e roupas para distribuição a entidades

– Sorteio de uma cesta de Dia das Mães

– Distribuição de livro de receitas

UFSC

– Dicas para identificação de mel falso

– Apresentação de espécies de abelhas

A apicultura e a meliponicultora em Santa Catarina

De acordo com o IBGE 2017, o estado tem 16.843 criadores de abelhas, sendo que aproximadamente 50% são meliponicultores e 50% são apicultores. O forte trabalho de instituições como a Faasc (que representa 58 associações municipais e regionais de apicultores e meliponicultores), Epagri, Cidasc, Sebrae, Senar e UFSC, com a participação dos produtores, tornaram Santa Catarina um estado referência na criação de abelhas. Temos a melhor produtividade por área do país, com uma média de 68 kg/km², contra 4,8 kg/km² do Brasil, além do estado ser um dos maiores produtores e exportadores de mel do Brasil. A qualidade do mel Catarinense também é destaque, tendo conquistado o prêmio de melhor mel do mundo por seis vezes consecutivas no congresso mundial Apimondia.

Produtos que serão comercializados

A feira deste ano traz mais de 30 marcas de produtos

Mel multifloral

Mel multifloral orgânico

Mel composto

Mel de Melato da Bracatinga

Mel de Melato da Bracatinga orgânico

Própolis

Pólen

Cera de abelha

Favos de mel

Mel em favos

Cosméticos

Balas de mel

Biscoitos com mel

Pão de mel

Bolo de mel

Chás

Aguardente de mel

Cerveja com mel

Vodka com mel

Hidromel

Produtos de abelhas sem ferrão:

– Mel de Mandaçaia e Jataí

– Própolis de Mandaçaia

Preços tabelados:

Mel multifloral 1Kg: R$35,00

Mel multifloral 500g: R$20,00

Mel multifloral com certificação de orgânico 1Kg: R$45,00

Mel multifloral com certificação de orgânico 500g: R$25,00

Mel de Melato da Bracatinga 1Kg: R$45,00

Mel de Melato da Bracatinga 500g: R$25,00

Mel de Melato da Bracatinga com certificação de orgânico 1Kg: R$50,00

Mel de Melato da Bracatinga com certificação de orgânico 500g: R$30,00

*Os demais produtos e méis em outras embalagens terão seus preços negociados entre o consumidor e o feirante.

Por: Cristina Gallo, assessora de imprensa da feira

(48) 99188-5437