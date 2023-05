Saiba como ganhar um jantar especial do Dia das Mães ao valorizar o comércio local de São Joaquim!

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Joaquim irá promover uma ação especial para o Dia das Mães, oferecendo um almoço/jantar com acompanhante para os clientes que comprarem em lojas associadas à entidade. A iniciativa tem como objetivo incentivar a população a prestigiar o comércio local e fortalecer a economia da região.

Para participar da promoção, basta realizar uma compra em uma das lojas associadas à CDL de São Joaquim e receber um cupom para concorrer ao sorteio do almoço com acompanhante. Cada empresa ficará responsável por fazer sua urna e os cupons para entrega aos clientes, que deverão ser entregues até o dia 17 de maio às 12h. O sorteio será realizado na sede da CDL, no mesmo dia às 17h.

Vale ressaltar que o almoço será patrocinado pela CDL, ou seja, é uma excelente oportunidade para os clientes aproveitarem um momento especial com sua mãe e ainda contribuírem para a movimentação do comércio local. Comprar em lojas associadas à entidade é uma forma de valorizar os empreendedores locais e manter a economia da região ativa.

Além disso, ao comprar no comércio local, os consumidores estão investindo no próprio município e contribuindo para a geração de empregos e renda. Ao contrário das grandes redes varejistas, as empresas locais mantêm suas receitas na cidade e ajudam a desenvolver a economia regional.

Portanto, a promoção do Dia das Mães promovida pela CDL de São Joaquim é uma excelente oportunidade para os consumidores valorizarem o comércio local e ainda concorrer a um almoço especial. A entidade conta com a participação e colaboração de todos os associados para o sucesso da iniciativa e fortalecimento da economia regional.