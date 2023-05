Supermercado Zabot oferece presentes especiais e promoções imperdíveis para o Dia das Mães

No Dia das Mães, nada melhor do que presentear a pessoa que nos trouxe ao mundo com um presente especial. E se você está em busca de opções, o Supermercado Zabot tem muitas opções que vão agradar a sua mãe.

Entre as opções de presentes, estão canecas personalizadas para ela tomar o seu café ou chá favorito, secadores de cabelo para que ela possa cuidar dos seus cabelos com praticidade, cafeteiras elétricas para fazer aquele cafezinho delicioso, jogos de panelas para cozinhar com mais praticidade, pranchas alisadoras para cuidar dos cabelos, jogos de talheres para deixar a mesa ainda mais bonita, e muito mais. São diversas opções para você escolher e presentear a sua mãe com muito carinho.

Mas, além dos presentes, o Supermercado Zabot também está com promoções especiais para você aproveitar neste Dia das Mães. Entre as ofertas, destacamos a Linguiça Pamplona por apenas R$ 13,98 o kg, carne 1ª bovino Contra Filé por um preço excelente de R$ 42,89 o kg, carne bovino Costela o kg por apenas R$ 19,90, cerveja Heineken 330 ml por R$ 5,79 a unidade e a farinha de trigo Nordeste 5kg com um preço imbatível.

Essas ofertas são válidas apenas para os dias 12, 13 e 14/05, então não perca a chance de aproveitar e garantir produtos de qualidade por preços especiais. E, é claro, não deixe de presentear a sua mãe com um presente que ela vai adorar. Passe no Supermercado Zabot e escolha o presente ideal para a sua mãe neste Dia das Mães.