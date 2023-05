Almoço do Dia das Mães encanta público no CTG Minuano Catarinense em São Joaquim

São Joaquim, Santa Catarina – No último domingo, dia 14 de maio, o CTG Minuano Catarinense promoveu um almoço especial e tarde dançante em comemoração ao Dia das Mães. O evento, que reuniu familiares e amigos para celebrar essa data tão especial, foi marcado por um buffet extraordinário, churrasco delicioso e apresentações musicais que encantaram o público presente.

A festividade começou com a posse e a entrega da faixa para as belas representantes do CTG Minuano Catarinense. Ana Julia Borges Zanete, primeira prenda Mirim; Isabela Dutra de Souza primeira prenda juvenil; Yasmin Fernandes Flores primeira prenda adulta e Rita de Cássia Silva Borges primeira prenda veterana.

O ponto alto do almoço dançante foi o show do renomado artista Mauro Moraes. Com sua voz marcante e repertório variado, Mauro Moraes encantou a plateia com interpretações emocionantes de canções tradicionais gaúchas. Seu carisma e talento contagiaram a todos, criando uma atmosfera festiva e animada. Após o show de Mauro Moraes, a tarde dançante foi animada pela dupla Martinez e Diana. Com seu estilo musical envolvente, eles não deixaram ninguém parado. Os presentes puderam dançar ao som de músicas tradicionais e gauchescas, proporcionando momentos de diversão e alegria.

O almoço dançante especial do Dia das Mães do CTG Minuano Catarinense foi um sucesso absoluto, proporcionando momentos de celebração, cultura e diversão para todos os presentes. O evento reforçou a importância das tradições gaúchas e a valorização da família, tornando-se uma lembrança marcante para as mães e seus entes queridos.

