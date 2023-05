Oitava geada consecutiva no Vale do Caminhos da Neve e Serra Catarinense

Na manhã desta terça-feira, dia 16 de maio, o Vale do Caminhos da Neve, em Santa Catarina, foi coberto por uma fina camada de gelo devido às baixas temperaturas registradas na região. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a temperatura mínima no local chegou a -1.9ºC, marcando a oitava geada consecutiva no estado.

O fenômeno da geada ocorre quando a temperatura ambiente atinge valores abaixo de 0ºC, causando o congelamento do vapor de água presente no ar e formando cristais de gelo sobre as superfícies expostas, como plantas, gramados e veículos. Essa camada de gelo pode ser observada como um manto branco que se estende pelos campos e paisagens da região.

Além do Vale do Caminhos da Neve, outras cidades de Santa Catarina também registraram temperaturas mínimas significativas e geada durante a manhã de hoje.

Confira na tabela abaixo as mínimas registradas em algumas cidades:

-4.0 Painel /PWS

-3.0 São Joaquim /PWS

-1.6 Fraiburgo /Roberto

-2.8 Bom Jardim da Serra /Epagri

-2.2 Urupema /Epagri

-0.2 Água Doce /D.Soares

-0.2 Urubici /Epagri

0.3 Joinvile /D.Soares

0.9 Pinheiro Preto /Perazolli

1.1 Rio Rufino /Epagri

1.6 Bom Retiro /Epagri

1.4 Caçador /Epagri

1.7 Mafra /PWS

(Dados compilados por Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer em estações padronizadas governamentais e particulares)

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br