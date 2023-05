Diana Letícia de Oliveira ganha a promoção do Dia das Mães da CDL de São Joaquim

São Joaquim, 17 de maio de 2023 – Na tarde desta última quarta-feira, ocorreu o aguardado sorteio do Dia das Mães promovido pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de São Joaquim. A feliz contemplada foi Diana Letícia de Oliveira, que ganhou um almoço com acompanhante, pago pela CDL, na renomada Churrascaria Schilisting.

A promoção, que teve a participação de cerca de 38 lojistas locais, teve como objetivo valorizar o comércio da cidade e estimular as compras no período comemorativo do Dia das Mães. Para concorrer ao prêmio, os clientes preencheram cupons nas lojas participantes, e Diana Letícia teve a sorte de ser a escolhida após fazer as compras e preencher o cupom na Loja Don Marques.

Diana, moradora de São Joaquim, terá a oportunidade de desfrutar de um delicioso almoço na Churrascaria Schilisting, conhecida por seus pratos saborosos e ambiente aconchegante. A promoção proporcionou não apenas um momento especial para a ganhadora, mas também contribuiu para fortalecer a parceria entre os lojistas e a CDL, mostrando o compromisso com a comunidade local.

A CDL de São Joaquim se mostrou satisfeita com o resultado da promoção do Dia das Mães, ressaltando a importância de valorizar o comércio local e incentivar a participação dos consumidores. Eventos como esse ajudam a fomentar a economia da região e fortalecem os laços entre os empresários e a população.

Com a conclusão bem-sucedida da promoção do Dia das Mães, a CDL de São Joaquim planeja realizar outras ações para incentivar o comércio local e continuar estreitando os laços entre os lojistas e a comunidade. Essas iniciativas são fundamentais para promover o desenvolvimento econômico e fortalecer a cidade como um todo.

Sobre a CDL de São Joaquim:

A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Joaquim é uma entidade que visa representar e fortalecer o comércio local, promovendo ações que estimulem o desenvolvimento econômico da região. A CDL busca criar parcerias entre lojistas e consumidores, incentivando o crescimento sustentável do comércio e o bem-estar da comunidade.