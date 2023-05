“Programa Mais Médicos”: governo lança novo edital com 5,9 mil vagas

O governo federal publicou, nesta segunda-feira (22), um novo edital para o Programa Mais Médicos. Ao todo, são ofertadas 5.970 vagas em 1.994 municípios, sendo que, desta vez, terão prioridade os profissionais brasileiros formados no país. Médicos formados no exterior também serão convocados, mas nas vagas remanescentes.

De acordo com o edital, grande parte das vagas será para trabalhar na região da Amazônia Legal, onde há registro de alta vulnerabilidade social. Em números absolutos, São Paulo, Pará e Rio Grande do Sul serão os principais beneficiados pelo programa.

As inscrições poderão ser feitas a partir de sexta-feira (26), por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP). Se convocados, os participantes terão bolsa-formação com valor mensal de R$ 12.386,50, que poderá ser paga pelo prazo máximo de 48 meses – prorrogáveis por igual período.

O último edital do Mais Médicos foi lançado em abril, com 6,252 vagas, alcançando a adesão de 99% dos municípios contemplados.

A destinação dos postos foi definida conforme critérios de vulnerabilidade social, maior dependência do SUS para o acesso da população à saúde e dificuldade de provimento dos profissionais.