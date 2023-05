Quer ir na Festa Nacional do Pinhão 2023? Saiba tudo sobre datas, shows, ingressos e mais

Um dos eventos mais tradicionais de Lages, na Serra Catarinense, a Festa Nacional do Pinhão 2023 já tem data marcada. Com uma programação repleta de atrações nacionais de peso, como Luan Santana, Ludmilla e Maiara e Maraísa, a venda de ingressos começou para a maior parte da programação.

Além dos artistas, a estrela da festa é uma das principais iguarias do Sul do País: o pinhão. Os visitantes podem experimentar comidas típicas à base de pinhão, como entrevero, paçoca e pratos da culinária local. As cervejarias artesanais da região também marcam presença na festa.

Para quem quer curtir o frio da Serra com música boa e comida típica, preparamos um guia sobre o evento. Confira datas, local, programação completa e ingressos da Festa do Pinhão 2023.

A 33ª Festa Nacional do Pinhão acontece em Lages, na Serra Catarinense, a partir de 2 de junho de 2023, uma sexta-feira. Serão dez dias de música, cultura e gastronomia até o domingo de 11 de junho. Os portões da festa abrem às 19h nos dias de semana e às 14h aos domingos e feriados.

Como em outros anos, a festa acontece no Parque Conta Dinheiro, localizado na Avenida Luiz de Camões, número 2330, em Lages.

Confira a programação

A festa contará com shows nacionais de diversos gêneros, do sertanejo ao eletrônico. Os primeiros dias do evento contarão com shows das duplas sertanejas Henrique e Juliano, Maiara e Maraísa e da banda de rock Fresno.

Na quarta-feira (7), um dos principais dias da festa, o palco principal — que terá 14 metros de altura e 40 de largura neste ano — recebe Luan Santana, Ludmilla e Alok. Para quem gosta de pagode, Alexandre Pires e Turma do Pagode estão entre as atrações nos últimos dias.

O evento também terá apresentações de artistas da música regional no palco tradicionalista. Neste pavilhão acontece a Sapecada da Canção Nativa, um dos maiores festivais de música nativista do sul do país, no primeiro domingo a partir das 21h, segunda e terça da festa com portões abertos para o público.

Também tem o espaço do Shopinhão em dois pavilhões com comércio de produtos onde diversos expositores fazem comercialização de roupas, bijuterias, artigos gauchescos, doces e chocolates, entre outros produtos.

Quais são os dias dos shows

Sexta-feira, 2 de junho – Henrique e Juliano, KVSH e Ana Clara

– Henrique e Juliano, KVSH e Ana Clara Sábado, 3 de junho – Biquini Cavadão, Fresno e Roupa Nova

– Biquini Cavadão, Fresno e Roupa Nova Domingo, 4 de junho – Maiara e Maraísa, Luccas Fernandes e Tay e Nara

– Maiara e Maraísa, Luccas Fernandes e Tay e Nara Segunda-feira, 5 de junho – Atração ainda não foi divulgada

– Atração ainda não foi divulgada Terça-feira, 6 de junho – Atração ainda não foi divulgada

– Atração ainda não foi divulgada Quarta-feira, 7 de junho – Luan Santana, Ludmilla, Hugo & Guilherme e Alok

– Luan Santana, Ludmilla, Hugo & Guilherme e Alok Quinta-feira, 8 de junho – Munhoz e Mariano e Dazaranha

– Munhoz e Mariano e Dazaranha Sexta-feira, 9 de junho – Marcos e Belutti, Turma do Pagode e Hungria

– Marcos e Belutti, Turma do Pagode e Hungria Sábado, 10 de junho – Alexandre Pires e Bruno e Marrone

– Alexandre Pires e Bruno e Marrone Domingo, 11 de junho – Jads e Jadson

Ingressos da Festa Nacional do Pinhão

O evento oferece duas formas de entrada: um passaporte que garante entrada em todos os dias do evento (exceto 2 de junho) ou um ingresso separado para cada dia. Os valores variam de acordo com os setores da festa, dividida em Pista, Área VIP, Backstage e Camarote.

As vendas do passaporte já estão no segundo lote, com valor de R$ 220 para a Pista. Já os ingressos avulsos variam de acordo com os shows do dia, disponíveis a partir de R$ 80 a entrada inteira para Pista. Os moradores de Lages têm desconto 30% sobre o valor da Pista do lote vigente.

Os ingressos estão disponíveis pela internet ou nos pontos de venda em Lages. A entrada será gratuita para todo o público no dia 8 de junho, no feriado de Corpus Christi.