Giovani Nunes e Ana Melo – 03 Anos após a Vitória nas Eleições de São Joaquim: Um Legado de Realizações

Há exatamente três anos, a população de São Joaquim foi às urnas para escolher seus representantes municipais, e o resultado foi histórico. Giovani Nunes e Ana Melo emergiram como os vitoriosos, conquistando mais de 71% dos votos, o que não apenas garantiu a continuidade do mandato de Giovani como prefeito, mas também o consagrou como o segundo da história a alcançar a reeleição, façanha que só foi alcançada pelo ex-prefeito Newton Stélio Fontanella.

O segundo mandato de Giovani Nunes começou com um desafio global sem precedentes: a pandemia de COVID-19. No entanto, Giovani Nunes enfrentou a crise de maneira exemplar, liderando esforços significativos no combate à propagação do vírus e na busca por soluções para proteger a população local. Sua administração foi marcada pela eficiência na gestão da crise sanitária e pela grande aceitação pública de suas medidas, especialmente no que diz respeito à campanha de vacinação.

Além disso, ao longo desses três anos, Giovani Nunes deixou um legado de realizações que impactaram positivamente o município de São Joaquim. Entre os feitos notáveis, destaca-se a construção da Ponte das Goibeiras, a aquisição de maquinários e veículos para diversas secretarias, o aumento na renda municipal e a construção de casas populares. Destaque também para o plano de mobilidade que impactou de forma positiva a forma urbanística que São Joaquim se encontra hoje através do trânsito. Realização da Festa da Maçã, Festival de Inverno, iluminação pública, educação, reforma da Prefeitura, Plano Diretor, agricultura e muito mais…

Outras melhorias significativas incluem a pavimentação de cerca de 50 ruas, a melhoria dos acessos às localidades de Despraiado e Estância do Meio, bem como a pavimentação da rota vitivinífera do Morro Agudo e Leoni de Venezia. O prefeito ainda continua sua luta incansável e seu empenho na busca pela liberação (através do Governo do Estado) para a pavimentação asfáltica das rotas vitiviníferas do Bentinho e Pericó.

O comprometimento de Giovani Nunes e Ana Melo com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida em São Joaquim é evidente em suas ações e conquistas ao longo desses três anos. A população tem sido beneficiada por uma gestão dedicada e eficiente, consolidando o prefeito como uma figura essencial na construção do futuro promissor deste município catarinense.