 ‘Rua mais sinuosa do mundo’: Edital de licitação para a construção da rua foi lançado nessa quinta-feira (1) pela prefeitura

A Prefeitura de São Joaquim lançou nessa quinta-feira (1), o edital de licitação para a construção da “rua mais sinuosa do mundo”. Com um investimento previsto de R$ 3,75 milhões, a expectativa do município é de entrar para o Guinness Book com a realização da obra.

A obra é aguardada desde abril de 2022 e busca atrair movimentação turística para a região. Segundo o prefeito Giovani Nunes, a intenção é de que o município passe a contar com um equipamento turístico para as pessoas aproveitarem cada vez mais a cidade.

“A rua sinuosa vai ser de grande valor turístico para São Joaquim e para a Serra Catarinense, onde vamos ter a rua mais sinuosa do mundo contando com dez curvas. Durante a descida da rua, as pessoas poderão fazer o uso de uma escadaria para uma caminhada e descida de veículos”.

Recorde mundial para a Serra Catarinense





Em princípio, a obra foi projetada com nove curvas e foi posteriormente aumentada para dez, duas a mais que a lendária “Lombard Street” na Califórnia.

O município planeja entrar para o Guniness Book com o primeiro recorde mundial da Serra Catarinense: “A Rua mais sinuosa do mundo”.

A obra ainda deve contar com as seguintes atrações:

Mirante para a cidade;

Balanço infinito;

Pergolado;

Nova escadaria para pedestres;

Fonte de água; e

Projeto paisagístico.