Prazo para convocação da lista de espera do Fies termina nesta sexta

O prazo para a convocação de candidatos selecionados na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre termina nesta sexta-feira (2). A etapa, que começou dia 21 de março, estava prevista para ser encerrada no dia 18 de maio, mas foi prorrogada devido a solicitações dos candidatos.

A convocação por meio da lista de espera acontece quando a vaga que já havia sido destinada para outro candidato, durante a primeira chamada, volta para o sistema por não ter sido preenchida. A oferta segue a ordem de classificação dos estudantes, baseada no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Caso seja selecionado, o candidato deverá apresentar a documentação na universidade escolhida e realizar a validação de um agente financeiro, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo. Quando aprovado pela instituição de ensino, o estudante deverá comparecer ao banco para formalizar o financiamento das mensalidades.

Neste ano, o Fies oferece 112.168 vagas e, segundo o Ministério da Educação, aquelas que não forem ocupadas na edição do primeiro semestre poderão ser ofertadas, novamente, no processo seletivo do segundo semestre. O programa é responsável por financiar mensalidades em universidades privadas, permitindo a quitação da dívida após a formatura.