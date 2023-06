Fases da Lua no mês de junho de 2023: Saiba datas e horários

Junho chegou e com ele um novo ciclo lunar. Aqui colocamos o calendário de fases da Lua completo deste mês de junho.

Primeiro é importante destacar que esse calendário considera o horário de Brasília. As informações sobre as fases da Lua do mês de junho são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ciclo lunar de junho de 2023

As fases da Lua no mês de junho de 2023 começam já no próximo dia 4 com a chegada da Lua Cheia e o fim da Lua Crescente de maio. A mudança ocorre à 00h43, um dia antes se comparado ao mês passado.

Já no dia 10 é a vez a Lua Minguante, às 16h29, que começa o ciclo de redução do satélite. A Lua Nova surge às 01h39 do dia 18 deste mês. As fases da Lua do mês de junho terminam com a Lua Crescente, no dia 26, às 04h51.

Uma lunação ou ciclo lunar, como é chamado o intervalo de tempo entre luas novas, é sutilmente variável, com média de duração de 29,5 dias. Durante esse período, ela passa pelas quatro fases principais (nova, crescente, cheia e minguante), e cada uma se prolonga por aproximadamente sete dias.

Resumindo o ciclo das fases da Lua de junho

Lua Cheia: 4 às 00h43

Lua Minguante: 10 às 16h32

Lua Nova: 18 às 01h39

Lua Crescente: 26 às 04h51

Com informações: Olhar Digital