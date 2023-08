Associados podem realizar troca de pontos do cartão no Shopping Sicredi

O Shopping disponibiliza mais de 90 mil produtos para os seus associados.

Com objetivo de trazer mais um benefício aos seus associados que utilizam o Cartão Sicredi, a instituição financeira cooperativa oferece o resgate de pontos por produtos

no marketplace. No Shopping Sicredi são vendidos produtos de diferentes lojas

parceiras e o associado pode pesquisar as suas mercadorias de preferência já com o

valor convertido em pontos, que podem ser trocados por eletrodomésticos, eletrônicos,

itens esportivos, casa e decoração, cashback em fatura e muito mais.

O associado pode acumular pontos através do Programa de Recompensa com os cartões

Sicredi Mastercard Black, Sicredi Platinum, Sicredi Gold e Sicredi Touch através de

compras na modalidade crédito e pagamento da anuidade do cartão. A cada U$ 1,00

gasto, o associado acumula: 2 pontos no cartão Sicredi MasterCard Black, 1,5 pontos no

cartão Sicredi Platinum e 1 ponto nos cartões Sicredi Gold e Sicredi Touch. As transações

dos cartões adicionais acumulam pontos na conta do titular.

Para realizar a troca de pontos, é necessário que o associado faça o primeiro login na

plataforma, através do link shopping.sicredi.com.br/, utilizando o seu e-mail de

preferência, depois insira o CPF, os dados da conta e da Cooperativa, e após esta etapa

de identificação, o usuário conseguirá ver seus pontos e realizar as suas compras.

Para o Analista de Desenvolvimento de Negócios da Sicredi Altos da Serra RS/SC, Felipe

Cardoso Damiani, esta é uma ótima possibilidade de utilização dos pontos do cartão de

crédito. “Em alguns casos as pessoas acabam esquecendo dos seus pontos e deixando

eles expirarem. Esta é uma oportunidade de utilizar o seu saldo e trocar por produtos

úteis no dia a dia. Inclusive as pessoas que possuem poucos pontos, podem escolher

itens de menor valor e realizar o resgate”, afirmou.

O Shopping Sicredi disponibiliza mais de 90 mil produtos, que também podem ser

adquiridos através do Pix ou com cartões de crédito do Sicredi.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos

seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do

Sicredi valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, os quais exercem

papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados

com mais de 2,5 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros

(www.sicredi.com.br).