Amures chega aos 55 anos com inúmeras conquistas

Uma das associações de municípios mais antigas de Santa Catarina e protagonista na fundação da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), a Associação de Municípios da Região Serrana – Amures, completa nesta quinta-feira (10), seus 55 anos de fundação.

Em 2022, as comemorações pela passagem da data aconteceram numa assembleia festiva, em Bom Jardim da Serra. Para este ano, não há programação festiva, mas a Amures, tem muito o que comemorar. Como a aquisição de um ônibus para implementar o Programa Conheça a Serra Catarinense.

Na primeira assembleia de prefeitos do ano, em março, foi inaugurada a ampliação da sede da entidade. A obra foi um marco, pois abriu mais espaço físico para abrigar os serviços das equipes de engenharia, arquitetura e topografia, além de uma nova sala de reuniões no gabinete do presidente.

Junto com a presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – Cisamures-, prefeita de Vargem, Milena Andersen Lopes e o presidente do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense – Cisama, prefeito de Anita Garibaldi, João Cidinei da Silva, eles comandam as ações municipalistas nos 18 municípios da Serra Catarinense.

As equipes de programas como de Agroindústrias, Saneamento Básico, Recursos Humanos e Saúde Fiscal do Consócio Intermunicipal Serra Catarinense – Cisama, também se beneficiaram da ampliação. Foi inaugurado ainda, uma nova área de estacionamento.

O presidente da Amures, prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, disse que os 55 anos representam maturidade e conquistas. “As melhorias físicas são resultado de algo maior que temos dentro da Amures, que é o trabalho conjunto dos prefeitos. “Prova disso foi a ampliação da sede. Um trabalho iniciado pelo prefeito de Capão Alto, Tito Freitas, continuado pela prefeita de Palmeira, Fernanda Córdova e concluído no início da minha gestão”, explicou Giovani Nunes.

Hoje, sob o comando do secretário executivo, Walter Manfroi, as equipes técnicas da Amures prestam inúmeras assessorias em prol dos 18 municípios. Como projetos de engenharia, topografia, arquitetura, turismo, assessoria jurídica, comunicação, suporte de tecnologia da informação, assessoria de contratos e convênios e movimento econômico.

Através dos consórcios Cisama e Cisamures, a associação de municípios ainda auxilia os municípios em áreas estratégicas como saúde, educação, saneamento básico, assistência social, infraestrutura, fomento às agroindústrias, iluminação pública, segurança, licenciamento de cascalheiras e muito em breve, com pavimentação de vias públicas através de usina própria dos municípios.

A fina sintonia dos municípios, tem o respaldo de parlamentares estaduais e federais, bem como o apoio do governo estadual e federal em inúmeras ações. É isso que faz da Amures uma das principais associações de municípios de Santa Catarina e referência nacional em muitos projetos.

Histórico

Fundada em 10 de agosto de 1968, a AMURES é reconhecida como uma das primeiras entidades municipalistas de Santa Catarina. Situada num território com mais de 16 mil quilômetros quadrados, a Amures abrange quase 17% do território catarinense.

A entidade tem à frente hoje como presidente, o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes.

No caso específico do Cisamures, a abrangência na prestação de serviços se estende por 28 municípios. E são essas ações que fazem da Amures, exemplo em atendimento de demandas regionais e uma entidade comprometida com o desenvolvimento desse território, há mais de meio século.

