Quero-Quero Faz 56 Anos com “SEGUNDAÇO” de ofertas e Bolo de Aniversário – Confira!!!

Uma das redes mais queridas e conhecidas do sul do Brasil, a Quero-Quero, está celebrando seu 56º aniversário de uma forma que só ela sabe fazer: trazendo ofertas imperdíveis de presente para seus clientes. Com uma tradição de qualidade e diversidade de produtos, a loja está mais uma vez encantando moradores de São Joaquim e região.

A “Loja do Teló”, como é carinhosamente conhecida, é um destino essencial para quem busca desde itens de decoração e móveis até materiais de construção, eletrônicos e eletrodomésticos. E, para tornar essa ocasião ainda mais especial, a Quero-Quero preparou neste aniversário de 56 anos, um “Segundaço” com uma seleção inigualável produtos que estarão disponíveis a preços vantajosos durante todo o período comemorativo.

Além das promoções imperdíveis, a loja em São Joaquim está adotando um horário estendido durante o período de comemoração. Com portas abertas sem interrupção para o almoço e funcionando até às 19 horas, os clientes têm mais tempo para explorar as ofertas e encontrar os produtos que desejam.

E como a Quero-Quero entende que aniversário é uma festa para ser compartilhada, os clientes que visitarem a loja nesta data especial, 14 de Agosto, receberão uma fatia de bolo e um refrigerante para celebrar junto com a equipe da loja. Se você está em São Joaquim ou nas proximidades, não perca essa oportunidade única de aproveitar os presentes que a Quero-Quero preparou para você. Visite a loja e faça parte dessa festa de aniversário cheia de ofertas incríveis e surpresas gratificantes. Parabéns, Quero-Quero, e obrigado por 56 anos de dedicação aos seus clientes!