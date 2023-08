Contagem regressiva: faltam 22 dias para a Festa Nacional da Maçã”; saiba como comprar os ingressos

O evento que vai acontecer de 7 a 10 de setembro de 2023 e promete oferecer uma experiência memorável para todos os presentes.

Esta chegando a grande festa, onde o palco musical, será um dos grandes atrativos do evento, pois receberá uma série de artistas nacionais l renomados que prometem animar o público presente. A festa terá início em grande estilo no dia 7 de setembro com a performance empolgante de Munhoz e Mariano, que abrirão as celebrações com um show inesquecível.

A programação musical continua no dia seguinte, com o carismático Zé Felipe tomando o palco na sexta-feira, seguido por Launa Prado e Reação em Cadeia, que prometem manter a energia contagiante do evento no sábado.

No domingo, a despedida do evento será marcada pelo emocionante show de encerramento de Diego e Victor Hugo, trazendo um fim espetacular para quatro dias de festa intensa.

Para aqueles que desejam garantir seu lugar nesse evento imperdível, os ingressos especiais estão disponíveis para compra online através do site Minhaentrada.com.br. O link específico para a compra de ingressos para a 23ª Festa Nacional da Maçã pode ser acessado pelo seguinte endereço: Clique Aqui

A Festa Nacional da Maçã tem programação para todo tipo de público, pois evento oferecerá uma ampla gama de atrações, incluindo shows regionais, competições de rodeio crioulo e uma emocionante mostra de vinhos finos de altitude, destacando a rica produção vitivinícola da região. Além disso, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar da gastronomia local e explorar os stands relacionados à agricultura e produção de maçã, enriquecendo ainda mais a experiência.

Imperdivel a 23ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim que promete ser uma celebração de cultura, música e diversão, reunindo pessoas de todas as idades para quatro dias de entretenimento memorável e momentos únicos. Prepare-se para se envolver nesse evento imperdível e celebrar a tradição da maçã em grande estilo.