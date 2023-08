Prefeitura de São Joaquim Prepara o Parque da Maçã para a 23ª Festa Nacional da Maçã

A cidade de São Joaquim, conhecida como a “Capital Nacional da Maçã”, está se preparando para sediar a aguardada 23ª edição da Festa Nacional da Maçã, que ocorrerá em setembro. Com o objetivo de oferecer um ambiente renovado e atraente para os visitantes, a Prefeitura de São Joaquim está realizando uma série de ações de limpeza e manutenção no Parque da Maçã, onde a festa será realizada.

As atividades de manutenção incluem roçadas em áreas de camping e em diversas partes do parque, pintura dos pavilhões e manutenção de telhados. Além disso, cercas que delimitam a cancha de torneio de laço também estão sendo pintadas, ressaltando o compromisso com a estética e a segurança do local. Essas medidas visam proporcionar melhorias significativas e garantir que o parque mantenha sua aparência impecável durante todo o ano.

De acordo com o Prefeito, Giovani Nunes, a revitalização do Parque da Maçã não apenas prepara o local para a festa, mas também garante um espaço bem cuidado e limpo para que os moradores e visitantes possam desfrutar ao longo do ano. Ele afirma: “Estamos dedicados a oferecer um ambiente acolhedor e agradável para todos que visitam nosso parque. A Festa Nacional da Maçã é uma oportunidade de celebrar nossa cultura e produtos locais, e queremos que todos se sintam bem-vindos aqui.”

Destaque Musical e Gastronômico

Além das melhorias físicas no parque, a 23ª Festa Nacional da Maçã promete ser uma verdadeira celebração da música e da cultura local. O evento contará com um espetáculo musical de renomados artistas brasileiros, distribuídos ao longo dos quatro dias da festa:

· Dia 7 de setembro: Munhoz e Mariano (Gratuito)

· Dia 8 de setembro: Zé Felipe

· Dia 9 de setembro: Lauana Prado e Reação em Cadeia

· Dia 10 de setembro (encerramento): Diego e Victor Hugo

A música será apenas uma parte da celebração. A gastronomia também terá um papel de destaque, com a Mostra Nacional da Qualidade da Maçã, a Mostra Joaquinense de Vinhos Finos de Altitude, a Mostra da Qualidade do Queijo Serrano e a Mostra do Mel da Serra Catarinense. Essas mostras permitirão aos participantes degustar e explorar a diversidade de produtos locais, proporcionando uma experiência completa e enriquecedora durante o evento.

Com uma programação variada, que combina música, cultura, gastronomia e entretenimento, a 23ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim promete ser um evento memorável para moradores e visitantes, reforçando a importância da cidade como um centro de produção de maçãs e um polo de atrações culturais na região.