Amures realizará projeto para ampliação do Aeroporto Regional do Planalto Serrano

Reunião no Aeroporto na tarde de hoje definiu os primeiros passos

Na tarde dessa sexta-feira, 18 de Agosto, o Secretário Executivo da Amures, Walter Manfroi e o engenheiro civil da Amures, James André Clauberg, estiveram reunidos juntamente com o gerente de Aeroportos, da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias do Estado de Santa Catarina, George Francisco Picinato, o deputado estadual Lucas Neves, além do prefeito e vice-prefeito de Correia Pinto, Edilson Germiniani e Josmar da Silva e o responsável da INFRACEA, no Aeroporto Regional do Planalto Serrano, em Correia Pinto, para discutir sobre a obra de ampliação do aeroporto.

O Governo do Estado comprometeu-se a investir na modernização do terminal em Correia Pinto, preparando-o para receber novas companhias aéreas e proporcionando aos passageiros um ambiente mais funcional e agradável. “O nosso aeroporto regional está consolidado. Nos últimos 12 meses, mais de 30 mil pessoas passaram pelo local. A ocupação média de embarque é de quase 75%, e a de desembarque é acima de 70%. Necessitamos de uma segunda companhia aérea para ampliar a oferta de voos e otimizar o funcionamento para nossa população”, revelou Neves.

O objetivo é a realização de um projeto visando a ampliação e modernização da estrutura do aeroporto. Com uma adequação do espaço poderá ser possível a implantação de novas companhias aéreas e também mais conforto as pessoas que utilizam o local, que deverá contar com um espaço para cafeteria.

O diretor executivo da Amures, Walter Manfroi, reforçou o apoio e parceria da Amures na elaboração do projeto de ampliação. “Quando o prefeito Edilson nos chamou, prontamente nos comprometemos a colocar a nossa equipe de engenharia a disposição para elaboração do projeto o mais breve possível, para que possa ser realizada a ampliação do aeroporto tão importante para nossa região”, disse.

O prefeito de Correia Pinto Edilson Germiniani também falou da importância do projeto de ampliação e da parceria com a Amures. “Nós entendemos como essencial para o desenvolvimento de toda a região que essa ampliação aconteça, e com o apoio da Amures na elaboração do projeto e os recursos do governo do Estado toda nossa região deve ganhar, com a oferta de ainda mais voos e um serviço ainda melhor para quem utiliza o nosso aeroporto regional em Correia Pinto”, afirmou.

Agora uma nova reunião de trabalho será realizada nos próximos dias com a equipe da Secretaria de Portos e Aeroportos e a INFRACEA para dar andamento na elaboração do projeto e determinação do prazo para execução.