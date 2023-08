Prefeitura de São Joaquim e Líder Engenharia Promovem Segunda Audiência Pública para Revisão do Plano Diretor Municipal

A Prefeitura de São Joaquim, em parceria com a empresa Líder Engenharia e Gestão, está se preparando para conduzir a segunda audiência pública voltada à revisão do Plano Diretor Municipal. O evento, marcado para o dia 05 de setembro, às 16 horas, será realizado na Casa da Cultura e promete ser um marco importante na definição das diretrizes que nortearão o desenvolvimento urbano da cidade.

A revisão do Plano Diretor Municipal é um passo significativo para o crescimento ordenado e sustentável da região, permitindo uma abordagem mais atualizada e alinhada às demandas da comunidade e aos desafios urbanos contemporâneos. Esta segunda audiência pública, em particular, terá um papel crucial na apresentação e discussão dos projetos de leis relacionados à implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial (PDDT) e em outros tópicos de grande relevância.

A participação ativa da comunidade é fundamental para o sucesso dessa iniciativa, visto que a visão coletiva sobre o futuro do município é fundamental para a tomada de decisões responsáveis e eficazes. Através desta audiência pública, os moradores terão a oportunidade de expressar suas opiniões, fazer questionamentos pertinentes e contribuir para a moldagem do Plano Diretor de forma a melhor atender às necessidades e aspirações da cidade.

A Prefeitura de São Joaquim e a Líder Engenharia e Gestão convidam todos os interessados a comparecer à audiência pública no dia 05 de setembro, às 16 horas, na Casa da Cultura. Essa é uma oportunidade única para fazer parte ativamente do planejamento do desenvolvimento urbano e garantir que São Joaquim continue sendo um lugar próspero, sustentável e agradável para todos os seus moradores.

Texto: Comunicação Prefeitura de São Joaquim