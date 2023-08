First KNNER’S Time da KNN de São Joaquim em imagens

O First KNNER’S Time foi o primeiro evento realizado no Moca Grill onde todos os alunos da KNN Idiomas de São Joaquim foram convidados e participaram de alguma forma. Estávamos realizando uma Gincana Beneficente em parceria com a Acapra e a Campanha do Agasalho. A gincana ocorreu entre os dias 1 de junho e 15 de agosto.

Os alunos podiam doar ração para a Acapra, ou roupas para a campanha do agasalho, além de claro, realizarem desafios relacionados aos idiomas que estão aprendendo na KNN.

Todas estas atividades geravam um número para o sorteio que realizamos no dia 15 de agosto, no encerramento da gincana. Para este sorteio, contamos com inúmeros parceiros do comércio da cidade que colaboraram com os prêmios e divulgação do evento.

O nosso objetivo com o evento além de ser o encerramento da gincana, também foi gerar conversação entre os alunos, afinal, para chegarmos a fluência precisamos praticar, e como praticar se não conhecemos muitas pessoas que também falem o idioma? Dessa forma, os alunos puderam ter um momento descontraído e que pode proporcionar novos relacionamentos que com toda certeza podem levar muito além da KNN.

Como nossos alunos já sabem, além de passar pelo processo, queremos que eles amem essa fase, e que seja diferente de tudo que já conhecem. Até porque, aprender um idioma é muito mais do que estudar, como o manifesto da KNN mesmo diz: ‘Nossa missão vai muito além da sala de aula. É uma questão de conexão, expansão e liberdade, e este é o nosso maior orgulho.’

Estamos ansiosos em ver o que vai acontecer na vida de cada KNNER e com toda certeza, estamos aguardando o próximo KNNER’S Time!

See you guys!

Veja as imagens: