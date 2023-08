Snow Valley apresenta o bistrô e cafeteria Antonetta Bradley!

Snow valley reaberto, com hospedagem e um bistrô incrível e repleto de delícias! Foi divulgado na manhã deste sábado 26 seu novo empreendimento o bistrô e cafeteria Antonetta Bradley! “Bistrô e Cafeteria: Sabores e Encantos em um só Lugar”.

Ele carrega o nome da esposa do fundador da Snow Valley e funciona na casa em que residiram na década de 90. Antonetta Caroline Bradley nasceu no Estado do Colorado, casou-se em 1946 com Edgar Leland Butterfield e imigraram para o Brasil no final da década de 50.

Foram muitos meses de planejamento, reforma e preparo para trazer ao público esse cantinho acolhedor e repleto de história.

O local funciona como um Bistro e Cafeteria e o cardápio é assinado e preparado pelo Chefe de Cozinha Gabriel Stieven, @chefgabriel_stieven que cresceu dentro de uma confeitaria, ama o que faz e preparou um menu que irá surpreender a todos!

Estamos felizes demais em anunciar a reabertura de nossa operação gastronômica para entregar experiências que tanto amamos! Anunciou a Direção Snow Valley .

