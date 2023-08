Amanhecer “Abaixo de Zero” deixa tudo branquinho no Vale do Caminho da Neve

A Serra Catarinense voltou a obter registros de temperaturas negativas durante o gélido amanhecer deste sábado, 26 de agosto. Em consequência de todo esse frio, uma forte geada se formou em grande parte das áreas urbanas e do interior dos municípios.

Veja o Vídeo:

Na região do Vale do Caminho da Neve, situado a 3 km do centro de São Joaquim, foi onde o frio teve a maior intensidade. A temperatura chegou à mínima de -4,6 ºC, conforme a estação da rede do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), deixando a paisagem deslumbrante e digna da aparência invernal da Serra Catarinense.

Essa foi a 17ª geada do mês de agosto e a 95ª do ano de 2023, com 59 dias marcando temperaturas negativas na região do Topo da Serra de Santa Catarina. Em 2022, foram 89 dias negativos e 143 dias com geada.

Veja as imagens:

Geada em Bom Jardim da Serra Imagens Sérgio Felipe:

Geada na Invernadinha Imagens Raquel Oliveira:

Geada em São Joaquim Imagens Mycchel Legnaghi

As mínimas abaixo dos 5°C

5,8 S.Joaquim/Climaterra

-4,6 S.Joaquim/Inmet/PMSJ

-3,9 B.Jardim/Eco Resort

-2,7 Urupema/Epagri

-2,1 Urubici

0,2 Painel/Epagri

0,9 Rio Rufino/Epagri

1,4 Bocaiana do Sul/Epagri

1,6 Braço do Norte/Jardel Joaquim

2,2 Timbé do Sul/M.Zatta

2,7 Campos Novos/PWS

3,1 Iporã do Oeste

3,3 Criciúma/Epagri

3,4 Urussanga/Epagri

3,5 Tangará/Epagri

3,8 Lages/Epagri

4,2 Itapiranga/Sr.Wolfgang

4,4 Vidal Ramos/C.Groh

4,4 Santa Rosa de Lima/Epagri

4,4 Araranguá/Epagri

4,5 Água Doce/DSoares

4,6 Celso Ramos/Epagri

4,7 Turvo/M.Zatta

4,8 Praia Grande/Epagri

4,9 São Miguel do Oeste/Epagri

4,9 Curitibanos/Inmet

4,9 Jacinto Machado/Epagri

9,7 Florianópolis/T.Ruas

-1,5 Climaterra/Sede

-5,8 Climaterra/Corujas