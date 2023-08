Calçados com aproveitamento de resíduos de maçã são lançados; luxo com sustentabilidade

A produção de tênis da marca californiana ( CLAE) utiliza o reaproveitamento de resíduos da maçã gerado por indústrias da produção de sucos no norte da Itália.

Foto divulgação

O calçado foi revendedores lançado em uma coleção- capsula com sete modelos.

No processo produtivo do CLAE, o miolo as sementes e as cascas da maçã, são secos e moídos até se tornaram po. O material então é misturado a poliuretano (PU) aplicado a um tecido de algodão, o resultado é produto de base biológica AppleSkin, na cor marrom durável e resistente, pigmentos orgânicos são adicionado para oferecer a diversas cores.

O resultado da AppleSkin é luxo com sustentabilidade, destaca a marca