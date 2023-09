Chuvas Intensas e Raios Provocam Diversos Prejuízos em São Joaquim

São Joaquim, 04/09/2023 – A madrugada da última segunda-feira ficará marcada na memória dos moradores de São Joaquim, que enfrentaram fortes chuvas e uma tempestade elétrica que trouxeram diversos prejuízos à cidade. As intensas precipitações, com volumes entre 80mm e 100mm, causaram alagamentos em vários bairros, deixando famílias ilhadas e gerando a necessidade de intervenção do Corpo de Bombeiros.

A região mais afetada pelos estragos das descargas elétricas foi o Bairro Martorano, onde diversos aparelhos eletrônicos foram queimados devido aos raios e relâmpagos. A Construtora Nobre, localizada nessa área, também sofreu perdas significativas com equipamentos como diversos eletrodomésticos e maquinário de produção danificados pelos eventos climáticos.

A situação se agravou com os pontos de alagamento isolados que surgiram em diferentes partes da cidade, afetando principalmente os bairros Centro, Jardim Bandeira e Martorano. O rio São Mateus subiu acima de sua capacidade, invadindo residências e colocando famílias em situações de risco. Os moradores dessas áreas enfrentaram momentos difíceis, com nove pessoas, incluindo crianças e uma lactente, sendo resgatadas das águas e aconselhadas a buscar abrigo em casa de parentes ou amigos.

Além disso, dois cachorros foram resgatados em locais onde seus proprietários não conseguiram retirá-los a tempo, destacando a importância da atuação rápida e eficaz do Corpo de Bombeiros. Uma idosa do bairro Martorano também foi retirada de sua residência, já que estava impossibilitada de sair por meios próprios. Ela foi encaminhada para a casa de familiares, e o local ficou aos cuidados de parentes.

As condições climáticas adversas foram precedidas por alertas da Defesa Civil sobre a tempestade severa com raios. Os ventos e a intensa precipitação tornaram a madrugada desafiadora em São Joaquim.