Chuvas torrenciais causam transtornos em São Joaquim

“Emergência em São Joaquim: Chuvas torrenciais inundam a cidade e demandam ação imediata dos Bombeiros”.

Uma série de fortes chuvas que atingiram a cidade de São Joaquim na madrugada deste domingo deixou diversos bairros da cidade em estado de emergência. O Corpo de Bombeiros Militar do município foi acionado para atender múltiplos chamados de residências alagadas, pessoas ilhadas e animais em perigo.

As equipes do Corpo de Bombeiros, destacando-se as viaturas ASU-413 e ABTR-78, foram acionadas pelo Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COBOM) para enfrentar as adversidades causadas pelas chuvas torrenciais nos bairros Centro, Jardim Bandeira e Martorano de São Joaquim, por volta das 02h37 da madrugada.

Um total de cinco ocorrências foram registradas, com destaque para duas situações envolvendo animais de estimação presos em residências inundadas. Os proprietários desses animais não conseguem resgatá-los a tempo, exigindo a intervenção dos Bombeiros para o salvamento.

Em três outros chamados, famílias inteiras foram retiradas de suas casas devido ao transbordamento do rio São Mateus, que ultrapassaram sua capacidade normal e invadiram as residências. No total, nove pessoas, incluindo duas crianças e um bebê, foram resgatadas e aconselhadas a procurar abrigo temporário com pais ou amigos.

No bairro Martorano, uma idosa foi resgatada de sua casa, já que estava impossibilitada de sair por meios próprios. A senhora foi encaminhada para a residência de familiares, enquanto o local ficou sob os cuidados dos parentes.

Além das chuvas intensas, a região também foi afetada por fortes ventos e uma série de raios, alertados anteriormente pela Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros permanece em alerta e prontidão para atender a qualquer chamada adicional à medida que a cidade de São Joaquim se recupera das condições climáticas adversas.

As autoridades locais e os órgãos competentes continuam monitorando a situação e prestando assistência às famílias afetadas. A população é aconselhada a seguir as diretrizes de segurança e a ficar atenta a novos alertas meteorológicos.