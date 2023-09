Cresol Inaugura Agência em Bom Jardim da Serra e Celebra Compromisso com o Cooperativismo

Bom Jardim da Serra – Na manhã desta segunda-feira (04), a cidade de Bom Jardim da Serra celebrou a inauguração da mais recente agência da Cresol, um marco importante para a cooperativa financeira e para a comunidade local. O evento contou com a presença de cooperados, conselheiros, diretores, colaboradores, parceiros e convidados, todos unidos para celebrar a chegada da Cresol a Bom Jardim da Serra.

A cerimônia de inauguração destacou o compromisso da Cresol com o desenvolvimento das comunidades em que está presente, oferecendo novas oportunidades para mais de 800 mil pessoas em todo o país. A Cresol Planalto Sul, que iniciou sua jornada em São Joaquim há 25 anos, agora atende mais de 15 mil cooperados em diversas agências localizadas nas regiões Norte e Serrana de Santa Catarina, inaugurando sua 14ª Agência em Bom Jardim da Serra.

Bom Jardim da Serra foi escolhida como o próximo lar da Cresol devido à sua beleza natural, com cerca de trinta e cinco cachoeiras e nascentes de quatorze rios, tornando-se famosa por ser a morada do mirante da Serra do Rio do Rasto. A região é um verdadeiro tesouro cênico, cercada pelos cânions do Funil e da Ronda, proporcionando paisagens de tirar o fôlego.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais, incluindo o Prefeito Pedro Luiz Ostetto e a Presidente da Câmara de Vereadores, Ludmila Damacena Velho, entre outros. As autoridades presentes expressaram seu apoio e entusiasmo pela chegada da Cresol à cidade.

O evento também contou com pronunciamentos de importantes figuras, como o Presidente do Conselho de Administração da Cresol Central Sicoper, José Silva, André Luiz Marafigo – Presidente da Cresol Planalto Sul, Maria Alessandra Zanete de Souza – Diretora Executiva da Cresol Planalto Sul entre outros.

Veja as imagens:

A cerimônia foi marcada pela bênção das novas instalações conduzida pelo Pe. Silvio e pelo descerramento da fita inaugural pelas autoridades presentes. Após a cerimônia, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer o novo espaço e celebrar com um coquetel.

A Cresol reforça seu compromisso com Bom Jardim da Serra e está pronta para cooperar com a comunidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região. Este é mais um passo em direção a uma nova história de prosperidade para a cidade e seus habitantes.