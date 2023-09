Vinícola Villa Francioni, de São Joaquim lança vinho especial com nome da matriarca

Uma das vinícolas de altitude que mais projetam a vinicultura do Estado no país e no mundo, a vinícola Villa Francioni, de São Joaquim, lança mais um produto especial com o terroir da Serra Catarinense. Nesta quarta-feira (06), apresenta o vinho Agripina, um cuvée (mistura) da uva italiana Nebbiolo, das safras de 2012, 2015, 2017 e 2018. O nome Agripina é em homenagem à mãe do fundador da vinícola, Manoel Dilor Freitas, a matriarca Agripina Francioni Freitas.

Casada com o empresário Diomício Manoel de Freitas, ela teve atuação relevante nos negócios da família em Criciúma e também no apoio à carreira política do marido. É por isso também que o sobrenome dela foi escolhido para dar nome à vinícola.

O enólogo da Villa Francioni, Nei Raseira, explica que esse novo vinho, que tem teor alcóolico de 13,5%, foi elaborado cuidadosamente durante 11 anos. O começo do trabalho foi em 2012. O Agripina chega ao mercado após período de envelhecimento em barris de carvalho novos, vindos da França, e mais 24 meses de afinamento em garrafa.

Agripina Francioni Freitas e Diomício Manoel Freitas (Foto: Acervo da família)

Estamos muito felizes em colocar este vinho nobre no mercado, principalmente pela grande dificuldade no cultivo desta casta e elaboração de um vinho de rara tipicidade, por isso escolhemos o nome da nossa avó, Agripina, que foi uma mulher forte, de personalidade única. Este rótulo vem para celebrar os 22 anos de fundação da Villa Francioni, que serão comemorados em setembro – destaca Daniela Freitas presidente da vinícola.

O pré-lançamento do vinho Agripina será em evento no restaurante Osli, do LK Design Hotel, na Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Com esse novo produto, a empresa soma a elaboração de 14 vinhos e quatro espumantes, muitos premiados no Brasil e exterior.

A gestão da Villa Francioni tem à frente Daniela Freitas, com a colaboração dos irmãos, também acionistas e conselheiros André e Adriana Freitas. Os três assumiram a empresa após o falecimento do pai, Dilor Freitas, em 2004. Eles seguem o projeto do fundador, que inclui elaboração de vinhos e espumantes, enoturismo e exposições de arte em galeria na vinícola.