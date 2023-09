Chuva forte “alagou” a Serra do Rio do Rastro na tarde da última segunda-feira 4

Os poucos motoristas que se arriscaram no trajeto enfrentaram a força da água que usou a pista de rolamento para escoar.

A chuva e os ventos fortes que atingiram a região nessa segunda-feira, 4, mais uma vez deixaram a Serra do Rio do Rastro “inundada” e os poucos motoristas que se arriscaram a utilizar a SC-370, entre Bom Jardim da Serra e Lauro Müller, tiveram que redobrar a atenção.

Foi o caso de Leandro da Silva, que desceu a serra durante a noite e filmou parte do trajeto, cheio de água na pista e com muitas cachoeiras ao longo do caminho.

Segundo ele, no Posto da Polícia Militar Rodoviária, de Bom Jardim da Serra, muitos veículos pararam para esperar que a chuva passasse. “Nós decidimos descer devagarinho, com muito cuidado, mas deu muito medo. Teve uma hora que precisei usar os freios e o carro não segura, arrastava na água”, explicou ele, que além da chuva forte, já havia enfrentado temperaturas negativas na Serra Catarinense.