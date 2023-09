A Casa do Vinho estará presente na Festa Nacional da Maçã de 7 a 10 de setembro em São Joaquim/SC

A cidade de São Joaquim, conhecida como a “Capital Nacional da Maçã”, e a Capital nacional de vinhos finos de altitude está preparada para sediar amanhã quinta-feira 7, a tão aguardada 23ª edição da Festa Nacional. E a loja Casa do Vinho o principal ponto de venda dos vinhos de altitude de São Joaquim e da Serra Catarinense estará presente neste grande evento com os Vinhos de Altitude da Serra Catarinense!

Faça uma visita nos stand no Parque Nacional Geraldo José Coral, pavilhão de exposições oficial de eventos ou na loja na rua Ismael Nunes, 7 – Centro – São Joaquim.



A Serra Catarinense te espera, com Shows Nacionais, cultura regional, gastronomia, muita hospitalidade e os melhores vinhos de altitude.

A gastronomia também terá um papel de destaque, com a Mostra Nacional da Qualidade da Maçã, a Mostra Joaquinense de Vinhos Finos de Altitude, a Mostra da Qualidade do Queijo Serrano e a Mostra do Mel da Serra Catarinense. Essas mostras permitirão aos participantes degustar e explorar a diversidade de produtos locais, proporcionando uma experiência completa e enriquecedora durante o evento.

Com uma programação variada, que combina música, cultura, gastronomia e entretenimento, a 23ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim promete ser um evento memorável para moradores e visitantes, reforçando a importância da cidade como um centro de produção de maçãs e um polo de atrações culturais na região.

E a Casa do Vinho o estabelecimento que fica no Centro da cidade. Além de compras, também é possível participar de degustações em grupo por lá.

Fotos divulgação Casa Vinho São Joaquim