Vinícola catarinense lança “Agripina”, vinho que levou 11 anos de estudos para chegar no mercado

Lançamento do novo rótulo da Villa Francioni, que é homenagem à mãe de Dilor Freitas, será nesta quarta-feira, em Florianópolis

Um sonho antigo que está próximo de se tornar realidade. A vinícola pioneira dos vinhos de altitude de Santa Catarina – a Villa Francioni – realizará nesta quarta-feira (6) o lançamento do vinho Agripina, criado em homenagem à mãe do idealizador da vinícola, Manoel Dilor Freitas, que se chamava Agripina Francioni. É o quarto vinho icônico da marca que homenageia um familiar. Os anteriores foram Francesco (2008), Michelli (2010) e Dilor (2016).

Agripina é elaborado a partir de um cuvée (mistura) das safras 2012, 2015, 2017 e 2018 da uva Nebbiolo, casta icônica na Itália, mas com a tipicidade do terroir da Serra Catarinense. Ela está numa área minuciosamente cuidada pelos enólogos da vinícola, que fizeram um trabalho detalhado para obter essa bebida, cujo teor alcoólico é de 13,5%.

Segundo o enólogo Nei Raseira, foram 11 anos de estudos e pesquisas para se chegar ao momento de colocar o novo vinho no mercado. “Começamos a trabalhar na elaboração do Agripina com a safra de 2012, ou seja, há mais de 10 anos. E há cinco anos estamos na segunda etapa de produção, que culmina com sua apresentação ao mercado”, explica.

O Agripina passou por um período de envelhecimento em barris de carvalho francês novos e mais 24 meses de afinamento em garrafa. A cor é vermelho rubi, intenso, com reflexos brilhantes. O aroma é rico com notas iniciais de frutas negras, como ameixas e amoras; couro e torrefação em segundo plano; e abundante em aromas terciários, revelando amplo espectro aromático após decantação.

A presidente do conselho da vinícola, Daniela Freitas, celebra o novo lançamento da Villa Francioni, que surge depois do Cabernet Franc, primeiro varietal da marca lançado em 2020. “Estamos muito felizes em colocar este vinho nobre no mercado, principalmente pela grande dificuldade no cultivo desta casta e elaboração de um vinho de rara tipicidade, por isso escolhemos o nome da nossa avó, Agripina, que foi uma mulher forte, de personalidade única. Este rótulo vem para celebrar os 22 anos de fundação da Villa Francioni, que serão comemorados em setembro”, afirma.

O pré-lançamento do Agripina será realizado nesta quarta-feira (6), durante jantar especial no LK Hotel, localizado no endereço mais nobre de Florianópolis, a Avenida Beira-mar Norte.

A Villa Francioni, atualmente, é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela Freitas (presidente). A meta dos sucessores é manter a tradição e os ensinamentos do fundador Dilor Freitas, trazendo sempre inovação e qualidade para os amantes do vinho e das artes.

Fotos: Ana Paula Lemos / Divulgação VF