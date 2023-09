Red Bull divulga sabor Figo e Maçã para o verão em edição especial

O inverno está quase acabando, e com isso a Red Bull já nos dá um gostinho da seu mais novo sabor de verão Figo e Maçã. Recomeçando um ciclo, a marca lançou uma nova edição limitada da famosa bebida energética, a Red Bull Summer Edition, e o público terá a oportunidade de provar a bebida em primeira mão durante o The Town 2023.

O último sabor lançado pela Red Bull foi o Cereja e Frutas Silvestres, escolhido especialmente para o “Winter Edition 2023” e agora para a versão de verão a marca traz outro sabor diferenciado. Com a combinação de Figo e Maçã, a nova edição de Red Bull traz um sabor especial para se aproveitar a temporada mais quente do ano. No The Town, a latinha do produto está disponível nos bares e por meio de vendedores rotativos em todo o autódromo.

Apesar do novo sabor, a bebida contém os ingredientes que já são conhecidos pela sua ação de aumento de performance, concentração e sensação de bem-estar. A bebida é ideal para atletas de elite, profissionais dinâmicos, estudantes ativos e motoristas que precisam se manter alerta durante longas viagens. Você pode conhecer todos os sabores no site oficial da marca.

Ao longo dos dias do The Town 2023, a Red Bull fará parte de uma ação inédita do festival de copos reutilizáveis, que tem como objetivo reduzir 10 toneladas de resíduos. A operação incentiva o consumo consciente, o reuso dos materiais e o descarte correto. Além disso, ela ainda irá beneficiar os fãs que entrarem na onda sustentável com um desconto nas bebidas pela reutilização do seu copo em um nova compra do mesmo produto.

A nova edição limitada Red Bull Summer Edition Figo e Maçã terá sua pré-venda em setembro, por meio do e-commerce do Magazine Luiza e nos supermercados da rede Pão de Açúcar. E ela chega em todos os pontos de venda do território nacional a partir de outubro, e ficará disponível até o fim do verão ou enquanto durarem os estoques.